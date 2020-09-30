شاهد: إتلاف 180 كجم ثمار زيتون غير صالحة للاستهلاك الآدمي بغزة





ووفق ما جاء من قسم مراقبة الأغذية، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه تم التأكد من تطبيق جميع الشروط الوقائية والصحية داخل المعاصر، فيما تم إتلاف 180 كجم ثمار زيتون غير صالحة للاستهلاك الآدمي.



كما تم التنسيق مع فريق الاستجابة السريع، التابع لدائرة الطب الوقائي، وتم أخد عينات من العاملين في معاصر الشمال للتأكد من خلوهم من فيرس (كورونا) المستجد.



















رام الله - دنيا الوطنقام قسم مراقبة الأغذية- الطب الوقائي بوزارة الصحة، بغزة، وبالاشتراك مع مباحث التموين، بجولة تفقدية لمعاصر الزيتون.