جنين: تسجيل 33 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

أعلن محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب، تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الساعات الـ 24 الماضية.





والإصابات وفق تصريح للمحافظ، نشرته صفحة المحافظة، على (فيسبوك)، موزعة على جنين (15)، الطيبة (5)، صانور (4)، ميثلون(3) ، رمانة (2)، يعبد (1) ، مخيم جنين (1) ، جلبون(1).



كما سجلت المحافظة، 36 حالة شفاء جديدة، ليصبح عدد الحالات النشطة في المحافظة 202 حالة جميعها في الحجر المنزلي باستثناء تسع حالات تخضع للعلاج والمراقبة في قسم العزل في مستشفى الشهيد خليل سليمان.





كما استقر عدد الوفيات في المحافظة، منذ بدء الجائحة، عند سبع حالات وفاة.

رام الله - دنيا الوطن