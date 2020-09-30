صور.. عشيرة بالمغازي تقيم بيت عزاء لأمير الكويت الراحل































رام الله - دنيا الوطنأقامت عشيرة أبو ظاهر في مخيم المغازي، اليوم الأربعاء، بيت عزاء لفقيد فلسطين وأمير الإنسانية، وصاحب المواقف الشجاعة والحكيمة، والأيادي البيضاء، والمسيرة المعطّرة بالخير والبذل والعطاء للشعب الفلسطيني وللقضية الفلسطينية أمير دولة الكويت المرحوم صباح جابر الصباح وذلك في ديوان العشيرة بالمخيم.وفي هذا السياق قال مختار العشيرة، فرحان أبو ظاهر:"إن هذا اقل شيء نقدمه للمرحوم الصباح الذي لم يتوان عن الدفاع عن قضيتنا وشعبنا ومساعدته في أصعب الظروف خاصة في ظل الخيانات والمؤامرات الا تحاك ضد قضيتنا".وأضاف: أننا نستذكر بكل حبّ وتقدير وفخر واعتزاز سيرته ومسيرته في خدمة قضايا الأمَّة العربية والإسلامية، وبصمته الواضحة في دعم وحدتها وأمنها واستقرارها، وفي مقدّمة تلك القضايا القضية الفلسطينية؛ وفي القلب منها القدس والمسجد الأقصى المبارك، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني وصموده ونضاله المشروع؛ ما جعل دولة الكويت الشقيقة في صدارة الداعمين والمؤيّدين لقضية شعبنا وحقوقه ومقدساته.وأضاف: أن فلسطين خسرت برحيله قائداً عربياً وزعيماً للإنسانية عزَّ نظيره، أفنى حياته في خدمة أبناء شعبه وأمته والإنسانية جمعاء، ووقف دائما إلى جانب قضيتنا الوطنية، وإلى جانب شعبنا الفلسطيني، وقضايا أمته العادلة.وقال: "أن فقداننا لهذا القائد العربي الكبير في هذه الفترة الحساسة من تاريخنا هو خسارة كبيرة، مؤكداً وقوف فلسطين إلى جانب دولة الكويت وشعبها الشقيق في هذه الظروف الصعبة."معتبرا أنَّ المصاب في فقده، مصاب الشعب الفلسطيني ومصاب الأمَّة قاطب "، ، سائلا الله عزَّ وجل أن يتغمَّد الفقيد الكبير بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يمنّ على القيادة الكويتية والشعب الكويتي الشقيق بجميل الصبر وحسن العزاء".