سلطات الاحتلال تستدعي محافظ القدس عدنان غيث للتحقيق معه

عدنان غيث

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رام الله - دنيا الوطن

استدعت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، محافظ القدس عدنان غيث، للحضور إلى مركز المسكوبية غربي القدس يوم غد للتحقيق معه.



وكان محافظ القدس، خلال الأشهر الأخيرة، للاستدعاء والتحقيق والاعتقال عشرات المرات.