بلدية غزة: قدمنا خطة للتعايش مع تفشي فيروس (كورونا) لوزارة الحكم المحلي





وأضاف في تصريحات نقلتها كالة (الرأي) المحلية الحكومية بغزة، أن أحد محاور الخطة هو كيفية تنظيم الأسواق في غزة، مشيراً إلى أنه تم فتح سوق الزاوية و"فهمي بيك" ضمن خطة التعايش.

رام الله - دنيا الوطنأكد نائب رئيس بلدية غزة، م. أحمد أبو راس، اليوم الأربعاء، أن البلدية قدمت خطة للتعايش مع تفشي فيروس (كورونا) لوزارة الحكم المحلي.