محافظة قلقيلية تعلن تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

أعلنت محافظة قلقيلية، اليوم الأربعاء، تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).





وتوزعت الإصابات وفق ما نشرت صفحة الوزارة على (فيسبوك)، في مدينة قلقيلية بواقع إصابتين، و"باقة الحطب"، بواقع إصابة واحدى.



كما أعلنت تعافي تسع حالات كانت مصابة بفيروس (كورونا)، ليبلغ مجموع الإصابات النشطة 346 إصابة نشطة.

رام الله - دنيا الوطن