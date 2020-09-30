سلفيت: تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بالمحافظة وإغلاق إحدى المدارس





ووفق تصريح نشرته صفحة الوزارة عبر (فيسبوك)، فإن الإصابات موزعة، في كفر الديك بواقع ثلاث إصابات، وهم لمفتي يعمل في الأمن الوطني، ومعلم يعمل في مدرسة الشهيد مازن أبو الوفا الأساسية، ومواطن لديه محل مواد بناء، بالإضافة إلى إصابة واحدة في "دير بلوط".



وأضاف: "عليه يتم إغلاق مدرسة الشهيد مازن أبو الوفا الأساسية لمدة 48 ساعة، وذلك لإجراءات التعقيم وحصر المخالطين وسحب عينات لهم.





رام الله - دنيا الوطنأعلن محافظ سلفيت، اللواء عبد الله كميل، تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة.