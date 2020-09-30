عاجل

  • مخابرات الاحتلال تستدعي محافظ القدس عدنان غيث للتحقيق قبل قليل

شؤون فلسطينية

الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين:لقد كتبت حكومة اشتية شهادة وفاتها من خلال تصريحات وزرائها

الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين:لقد كتبت حكومة اشتية شهادة وفاتها من خلال تصريحات وزرائها
رام الله - دنيا الوطن
صرح محمد سعدي حلس، عضو الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، رئيس النقابة العامة لعمال البناء والأخشاب في المحافظات الجنوبية، بأن حكومة اشتية قد كتبت شهادة وفاتها من خلال وزرائها الذين لا ينطقون عن الهوا تجاه شعبنا في محافظات غزة.

وأضاف: بل يؤكدون على أن سياسة التمييز الجغرافي الذي قد ورثتها عن حكومة الحمد الله وما زالت تعمل بكل حرفية على تنفيذها والكيل بمكيالين في متطلبات وحقوق وواجبات شعبنا في جناحي الوطن، وهذا إن دل إنما يدل على سياسة الحكومة الرسمية تجاه غزة.

وتابع حلس: لم تبتعد حكومة الأمر الواقع في غزة منذ انقلابها عن هذه السياسة المبنية على التمييز المقيت والحزبية المفرطة والتعصب الجغرافي الأعمى.

واستطرد حلس قائلا: منذ 14 عاماً، وغزة تعاني من ويلات الانقسام المشبوه والحصار الظالم والاعتقال السياسي والتمييز الجغرافي وقطع الرواتب وتكميم الأفواه والتهديدات والعزل عن العالم الخارجي والنقص في كل متطلبات الحياة الكريمة ولم تكتفي حكومة اشتية وحكومة الأمر الواقع بهذه المعاناه بل كل يوم يتمعنون في كيفية خلق الأزمات للمواطن في غزة .

وقال: أخيراً يخرج لنا وعبر الإعلام أحد وزراء الحكومة، ويقول بأن غزة ليس لها حقوق ولا يجب أن تطالب بذلك حيث ان الحكومة الفلسطينية تصرف لهم رواتب وهم جالسون في بيوتهم ويعيد نفس ما تقول حكومة الأمر الواقع منذ الانقسام المشبوه، حتى هذه اللحظة، وهذا يؤكد على أن الحكومتين يديرون الانقسام والضحية هو الشعب في غزة.

ونوة حلس بأن هذا الوزير قد قام وفي عام 2011 بمهاجمة العمال ونعتهم باقبح الكلمات وعلى مسمع العمال وهو وزيرا للعمل في ذلك الوقت.

وطالب حلس بالاستقالة الفورية لمجلس الوزراء وعلى رأسهم رئيس الوزراء وبعد الكشف عن سياسة التمييز الجغرافي والكيل بمكيالين وعدم قدرتها على حل الأزمة المالية للحكومة وعدم توفير مستحقات الموظفين وعدم قدرتها على حل كل المشاكل العالقة ومتطلبات الحياة الكريمة لشعبنا يجب أن يعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عن إقالة الحكومة والاعلان عن تشكيل حكومة وحدة وطنية تاخذ على عاتقها حل جميع المشاكل المالية ومستحقات الموظفين في توفير رواتبهم ومستحقاتهم وحل مشكلة التقاعد المالي وكذلك مشكلة موظفي 2005 والبطالة الدائمة وكل الملفات العالقة بما فيها ملف إنهاء الانقسام وإتمام المصالحة الوطنية وإعادة غزة المخطوفة إلى حضن الشرعية بكل مكوناتها الوطنية والإسلامية.

وأكمل حلس على الأطر الوطنية والإسلامية ان تعمل على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اجتماع الامناء العامون للفصائل واستكمال الحوارات ووضع خطة وطنية لاستكمال مرحلة التحرر الوطني من خلال تعزيز الجبهة الداخلية وتقوية صمودها والانخراط في المقاومة الشعبية بقيادة القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة الشعبية لإفشال مشروع الضم و(صفقة القرن) ومشاريع التطبيع العربي مع الكيان الصهيوني.

أخبار ذات صلة

محافظة قلقيلية تعلن تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

محافظة قلقيلية تعلن تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

سلفيت: تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بالمحافظة وإغلاق إحدى المدارس

سلفيت: تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بالمحافظة وإغلاق إحدى المدارس

سلطات الاحتلال تخطر بهدم شقتين في راس العامود بالقدس

سلطات الاحتلال تخطر بهدم شقتين في راس العامود بالقدس

أبو سيف: نرفض أي إساءة لموظفينا في غزة وقضايا القطاع بصلب اهتمامات الحكومة

أبو سيف: نرفض أي إساءة لموظفينا في غزة وقضايا القطاع بصلب اهتمامات الحكومة

سلطات الاحتلال تقرر الإفراج عن أمين سر فتح بالقدس مقابل كفالة مالية

سلطات الاحتلال تقرر الإفراج عن أمين سر فتح بالقدس مقابل كفالة مالية

بداية نابلس تصدر حكمًا بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات لمدان بتهمة شهادة الزور

بداية نابلس تصدر حكمًا بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات لمدان بتهمة شهادة الزور

خالد الحاج: الرد على تصريحات فريدمان يأتي بتحقيق الوحدة على الأرض

خالد الحاج: الرد على تصريحات فريدمان يأتي بتحقيق الوحدة على الأرض

منظمة التحرير تبحث شروط التمويل الأوروبي لبعض المؤسسات الفلسطينية

منظمة التحرير تبحث شروط التمويل الأوروبي لبعض المؤسسات الفلسطينية

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

محافظة قلقيلية تعلن تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

محافظة قلقيلية تعلن تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

سلفيت: تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بالمحافظة وإغلاق إحدى المدارس

سلفيت: تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بالمحافظة وإغلاق إحدى المدارس

الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين:لقد كتبت حكومة اشتية شهادة وفاتها من خلال تصريحات وزرائها

الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين:لقد كتبت حكومة اشتية شهادة وفاتها من خلال تصريحات وزرائها

سلطات الاحتلال تخطر بهدم شقتين في راس العامود بالقدس

سلطات الاحتلال تخطر بهدم شقتين في راس العامود بالقدس

سلطات الاحتلال تقرر الإفراج عن أمين سر فتح بالقدس مقابل كفالة مالية

سلطات الاحتلال تقرر الإفراج عن أمين سر فتح بالقدس مقابل كفالة مالية

بداية نابلس تصدر حكمًا بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات لمدان بتهمة شهادة الزور

بداية نابلس تصدر حكمًا بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات لمدان بتهمة شهادة الزور

خالد الحاج: الرد على تصريحات فريدمان يأتي بتحقيق الوحدة على الأرض

خالد الحاج: الرد على تصريحات فريدمان يأتي بتحقيق الوحدة على الأرض

أبو جيش: فلسطين ملتزمة بالعمل المشترك نحو تحقيق أهداف برنامج تعزيز العمل الانتاجي

أبو جيش: فلسطين ملتزمة بالعمل المشترك نحو تحقيق أهداف برنامج تعزيز العمل الانتاجي

منوعات

شاهد: أيتن عامر بـ&#34;رد صادم&#34; على سؤال: &#34;ماذا لو تزوّج زوجك عليك؟&#34;

شاهد: أيتن عامر بـ"رد صادم" على سؤال: "ماذا لو تزوّج زوجك عليك؟"

شاهد: محمد رمضان يثير الجدل ويتعرض للسخرية بسبب ما كشفه عن خواتمه الألماس

شاهد: محمد رمضان يثير الجدل ويتعرض للسخرية بسبب ما كشفه عن خواتمه الألماس

شاهد: حسن شاكوش يتمنى الزواج: &#34;نفسي استقر ويبقى ليا بيت&#34;

شاهد: حسن شاكوش يتمنى الزواج: "نفسي استقر ويبقى ليا بيت"

صور: &#34;غادة عبد الرازق&#34; تزداد شبابا وجمالاً في احدث ظهور لها

صور: "غادة عبد الرازق" تزداد شبابا وجمالاً في احدث ظهور لها

شاهد: ريم البارودي عن دخولها في قصة حب جديدة: &#34;مش عارفة&#34;

شاهد: ريم البارودي عن دخولها في قصة حب جديدة: "مش عارفة"

في عيد ميلادها.. رجال في حياة مونيكا بيلوتشي: أحدهم يصغرها بـ18 عاما

في عيد ميلادها.. رجال في حياة مونيكا بيلوتشي: أحدهم يصغرها بـ18 عاما

شاهد: نحافة قمر خلف تصدم الجمهور.. وإبنتها تلفت الأنظار هل تشبه والدتها

شاهد: نحافة قمر خلف تصدم الجمهور.. وإبنتها تلفت الأنظار هل تشبه والدتها

في عيد ميلادها.. خمنوا عمر رضوى الشربيني

في عيد ميلادها.. خمنوا عمر رضوى الشربيني

شاهد: كيف رد تيم حسن على وصف &#34;الهيبة&#34; بمسلسل &#34;الزعرنة والتشبيح&#34;؟

شاهد: كيف رد تيم حسن على وصف "الهيبة" بمسلسل "الزعرنة والتشبيح"؟

شاهد: الدكتورة خلود تبكي بعد اعلان وفاة الشيخ صباح الأحمد

شاهد: الدكتورة خلود تبكي بعد اعلان وفاة الشيخ صباح الأحمد

عربي

السعودية تُشدد على التعامل الجاد مع تجاوزات إيران النووية

السعودية تُشدد على التعامل الجاد مع تجاوزات إيران النووية

تونس..البرلمان يدعو إلى &#34;هدنة سياسية&#34; أمام تصاعد خطاب &#34;الكراهية&#34;

تونس..البرلمان يدعو إلى "هدنة سياسية" أمام تصاعد خطاب "الكراهية"

&#34;محادثات الغردقة&#34; تدعو للإسراع بفتح خطوط المواصلات الليبية

"محادثات الغردقة" تدعو للإسراع بفتح خطوط المواصلات الليبية

اليوم.. الشيخ نواف الأحمد يؤدي اليمين الدستورية أميراً للكويت

اليوم.. الشيخ نواف الأحمد يؤدي اليمين الدستورية أميراً للكويت