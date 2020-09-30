عاجل

  • مخابرات الاحتلال تستدعي محافظ القدس عدنان غيث للتحقيق قبل قليل

دولي

إسرائيل ترسل منظومة القبة الحديدية للجيش الأمريكي

إسرائيل ترسل منظومة القبة الحديدية للجيش الأمريكي
رام الله - دنيا الوطن
نقلت إسرائيل اليوم الأربعاء، بطاريات منظومة القبة الحديدية إلى الجيش الأمريكي؛ كجزء من الاتفاقية الموقعة العام الماضي بين وزارة الجيش ووزارة الدفاع الأمريكية.

 وأكد موقع (واللا) أنه تقرر أيضًا نقل بطارية إضافية سيتم تسليمها في غضون أسابيع قليلة. 

وقال وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس في حفل التسليم الذي أقيم في مصنع رافائيل حيث صنعت البطارية، "بفضل النظام تم منع العديد من القتلى في الجبهة الداخلية الإسرائيلية وأنا فخور بأن هذا النظام المتقدم سيحمي أيضًا جنود الجيش الأمريكي". 

 وأضاف: "إتمام الصفقة دليل آخر على أن التحالف الأمني ​​أقوى من أي وقت مضى".

أخبار ذات صلة

البابا فرانسيس يصفع ادارة ترامب ويرفض استقبال وزير الخارجية الأمريكي

البابا فرانسيس يصفع ادارة ترامب ويرفض استقبال وزير الخارجية الأمريكي

فريدمان: العلاقة بين لبنان وإسرائيل تتحسن وأجلنا خطة الضم لعام

فريدمان: العلاقة بين لبنان وإسرائيل تتحسن وأجلنا خطة الضم لعام

متذرعة بـ (كورونا): كنيست تصادق على تقييد التظاهرات ضد نتنياهو

متذرعة بـ (كورونا): كنيست تصادق على تقييد التظاهرات ضد نتنياهو

مصرع ثلاثة أشخاص بحريقين في غابات شمال كاليفورنيا وإجلاء الآلاف

مصرع ثلاثة أشخاص بحريقين في غابات شمال كاليفورنيا وإجلاء الآلاف

كوريا الشمالية تُصدر إعلاناً عاجلاً بشأن فيروس (كورونا)

كوريا الشمالية تُصدر إعلاناً عاجلاً بشأن فيروس (كورونا)

شاهد: اشتباك لفظي بين بادين وترامب واتهامات بالغباء والكذب بالمناظرة الأولى

شاهد: اشتباك لفظي بين بادين وترامب واتهامات بالغباء والكذب بالمناظرة الأولى

دون فرض عزل عام.. ميركل: ألمانيا تعتزم تشديد إجراءات مكافحة (كورونا)

دون فرض عزل عام.. ميركل: ألمانيا تعتزم تشديد إجراءات مكافحة (كورونا)

البرازيل: تسجيل 32058 حالة إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

البرازيل: تسجيل 32058 حالة إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

محافظة قلقيلية تعلن تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

محافظة قلقيلية تعلن تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

سلفيت: تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بالمحافظة وإغلاق إحدى المدارس

سلفيت: تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بالمحافظة وإغلاق إحدى المدارس

الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين:لقد كتبت حكومة اشتية شهادة وفاتها من خلال تصريحات وزرائها

الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين:لقد كتبت حكومة اشتية شهادة وفاتها من خلال تصريحات وزرائها

سلطات الاحتلال تخطر بهدم شقتين في راس العامود بالقدس

سلطات الاحتلال تخطر بهدم شقتين في راس العامود بالقدس

سلطات الاحتلال تقرر الإفراج عن أمين سر فتح بالقدس مقابل كفالة مالية

سلطات الاحتلال تقرر الإفراج عن أمين سر فتح بالقدس مقابل كفالة مالية

بداية نابلس تصدر حكمًا بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات لمدان بتهمة شهادة الزور

بداية نابلس تصدر حكمًا بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات لمدان بتهمة شهادة الزور

خالد الحاج: الرد على تصريحات فريدمان يأتي بتحقيق الوحدة على الأرض

خالد الحاج: الرد على تصريحات فريدمان يأتي بتحقيق الوحدة على الأرض

أبو جيش: فلسطين ملتزمة بالعمل المشترك نحو تحقيق أهداف برنامج تعزيز العمل الانتاجي

أبو جيش: فلسطين ملتزمة بالعمل المشترك نحو تحقيق أهداف برنامج تعزيز العمل الانتاجي

منوعات

شاهد: أيتن عامر بـ&#34;رد صادم&#34; على سؤال: &#34;ماذا لو تزوّج زوجك عليك؟&#34;

شاهد: أيتن عامر بـ"رد صادم" على سؤال: "ماذا لو تزوّج زوجك عليك؟"

شاهد: محمد رمضان يثير الجدل ويتعرض للسخرية بسبب ما كشفه عن خواتمه الألماس

شاهد: محمد رمضان يثير الجدل ويتعرض للسخرية بسبب ما كشفه عن خواتمه الألماس

شاهد: حسن شاكوش يتمنى الزواج: &#34;نفسي استقر ويبقى ليا بيت&#34;

شاهد: حسن شاكوش يتمنى الزواج: "نفسي استقر ويبقى ليا بيت"

صور: &#34;غادة عبد الرازق&#34; تزداد شبابا وجمالاً في احدث ظهور لها

صور: "غادة عبد الرازق" تزداد شبابا وجمالاً في احدث ظهور لها

شاهد: ريم البارودي عن دخولها في قصة حب جديدة: &#34;مش عارفة&#34;

شاهد: ريم البارودي عن دخولها في قصة حب جديدة: "مش عارفة"

في عيد ميلادها.. رجال في حياة مونيكا بيلوتشي: أحدهم يصغرها بـ18 عاما

في عيد ميلادها.. رجال في حياة مونيكا بيلوتشي: أحدهم يصغرها بـ18 عاما

شاهد: نحافة قمر خلف تصدم الجمهور.. وإبنتها تلفت الأنظار هل تشبه والدتها

شاهد: نحافة قمر خلف تصدم الجمهور.. وإبنتها تلفت الأنظار هل تشبه والدتها

في عيد ميلادها.. خمنوا عمر رضوى الشربيني

في عيد ميلادها.. خمنوا عمر رضوى الشربيني

شاهد: كيف رد تيم حسن على وصف &#34;الهيبة&#34; بمسلسل &#34;الزعرنة والتشبيح&#34;؟

شاهد: كيف رد تيم حسن على وصف "الهيبة" بمسلسل "الزعرنة والتشبيح"؟

شاهد: الدكتورة خلود تبكي بعد اعلان وفاة الشيخ صباح الأحمد

شاهد: الدكتورة خلود تبكي بعد اعلان وفاة الشيخ صباح الأحمد

عربي

السعودية تُشدد على التعامل الجاد مع تجاوزات إيران النووية

السعودية تُشدد على التعامل الجاد مع تجاوزات إيران النووية

تونس..البرلمان يدعو إلى &#34;هدنة سياسية&#34; أمام تصاعد خطاب &#34;الكراهية&#34;

تونس..البرلمان يدعو إلى "هدنة سياسية" أمام تصاعد خطاب "الكراهية"

&#34;محادثات الغردقة&#34; تدعو للإسراع بفتح خطوط المواصلات الليبية

"محادثات الغردقة" تدعو للإسراع بفتح خطوط المواصلات الليبية

اليوم.. الشيخ نواف الأحمد يؤدي اليمين الدستورية أميراً للكويت

اليوم.. الشيخ نواف الأحمد يؤدي اليمين الدستورية أميراً للكويت