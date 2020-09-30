الأردن يسجل عدد إصابات غير مسبوق بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أكد وزير الصحة الأردني، سعد جابر، اليوم الأربعاء، تسجيل الأردن لأعلى حصيلة غير مسبوقة على الإطلاق بفيروس (كورونا) حيث بلغت 1776 إصابة بالإضافة إلى أربع وفيات.



وقال جابر، وفق ما نقلت صحيفة (الغد): إن الحالات المحليّة توزعت على النحو التالي: 745 في العاصمة عمّان، و43 في الكرك، و67 في البلقاء، و740 في الزرقاء، و78 في معان، و19 في عجلون، و40 في مأدبا، و1 في المفرق و3 في جرش، و23 في إربد، و5 في العقبة، و1 في الطفيلة.



وأضاف أن "600 حالة بفيروس (كورونا) كانت من منشأة اقتصادية واحدة في الزرقاء"، مبينًا أن تم إجراء 16621 فحصاً لهذا اليوم، ليبلغ إجمالي عدد الفحوصات 1220822 فحصاً.