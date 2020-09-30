عاجل

  • مخابرات الاحتلال تستدعي محافظ القدس عدنان غيث للتحقيق قبل قليل

شؤون فلسطينية

منظمة التحرير تبحث شروط التمويل الأوروبي لبعض المؤسسات الفلسطينية

منظمة التحرير تبحث شروط التمويل الأوروبي لبعض المؤسسات الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
عقدت أمانة سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، لقاء حواريا مع مؤسسات المجتمع المدني، ووزارة الخارجية والمغتربين، ومنظمات أسرى، بحضور ممثلي الفصائل الوطنية، حول الشراكة الاوروبية وشروط التمويل لمؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني.

ووفق وكالة (وفا) فقد بحث اللقاء الذي عقد، اليوم الأربعاء، في مقر منظمة التحرير بمدينة رام الله، آليات العمل المشترك للضغط على الاتحاد الاوروبي لإزالة الاحزاب السياسية الفلسطينية عن لائحة الارهاب، واستعراض مظاهر وابعاد الحملات التي تنظمها اللوبيات الصهيونية الرامية لنزع الشرعية عن مكونات المجتمع الفلسطيني، واستهداف الرواية الفلسطينية.

وأكدت الوكالة أنه يهدف الاجتماع إلى تنسيق الادوار بشكل تكاملي للتأثير بهدف تغيير شروط التمويل الاوروبي لمؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني.

بدوره، أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات أهمية الحفاظ على علاقات الشراكة مع الاتحاد الاوروبي في ظل هذه  الظروف، وايجاد التوازن المطلوب في هذه العلاقة، والتأكيد على رفض المكونات الرسمية والمدنية للإشتراطات التي يتم فرضها على تمويل المؤسسات الفلسطينية، ورفض وسم أي فصيل فلسطيني بالارهاب، معتبرا ان هذه المنح المشروطة تعتبر ابتزازا سياسيا لتدمير المشروع الوطني الفلسطيني.

أخبار ذات صلة

محافظة قلقيلية تعلن تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

محافظة قلقيلية تعلن تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

سلفيت: تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بالمحافظة وإغلاق إحدى المدارس

سلفيت: تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بالمحافظة وإغلاق إحدى المدارس

الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين:لقد كتبت حكومة اشتية شهادة وفاتها من خلال تصريحات وزرائها

الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين:لقد كتبت حكومة اشتية شهادة وفاتها من خلال تصريحات وزرائها

سلطات الاحتلال تخطر بهدم شقتين في راس العامود بالقدس

سلطات الاحتلال تخطر بهدم شقتين في راس العامود بالقدس

أبو سيف: نرفض أي إساءة لموظفينا في غزة وقضايا القطاع بصلب اهتمامات الحكومة

أبو سيف: نرفض أي إساءة لموظفينا في غزة وقضايا القطاع بصلب اهتمامات الحكومة

سلطات الاحتلال تقرر الإفراج عن أمين سر فتح بالقدس مقابل كفالة مالية

سلطات الاحتلال تقرر الإفراج عن أمين سر فتح بالقدس مقابل كفالة مالية

بداية نابلس تصدر حكمًا بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات لمدان بتهمة شهادة الزور

بداية نابلس تصدر حكمًا بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات لمدان بتهمة شهادة الزور

خالد الحاج: الرد على تصريحات فريدمان يأتي بتحقيق الوحدة على الأرض

خالد الحاج: الرد على تصريحات فريدمان يأتي بتحقيق الوحدة على الأرض

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

سلفيت: تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بالمحافظة وإغلاق إحدى المدارس

سلفيت: تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بالمحافظة وإغلاق إحدى المدارس

الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين:لقد كتبت حكومة اشتية شهادة وفاتها من خلال تصريحات وزرائها

الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين:لقد كتبت حكومة اشتية شهادة وفاتها من خلال تصريحات وزرائها

سلطات الاحتلال تخطر بهدم شقتين في راس العامود بالقدس

سلطات الاحتلال تخطر بهدم شقتين في راس العامود بالقدس

سلطات الاحتلال تقرر الإفراج عن أمين سر فتح بالقدس مقابل كفالة مالية

سلطات الاحتلال تقرر الإفراج عن أمين سر فتح بالقدس مقابل كفالة مالية

بداية نابلس تصدر حكمًا بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات لمدان بتهمة شهادة الزور

بداية نابلس تصدر حكمًا بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات لمدان بتهمة شهادة الزور

خالد الحاج: الرد على تصريحات فريدمان يأتي بتحقيق الوحدة على الأرض

خالد الحاج: الرد على تصريحات فريدمان يأتي بتحقيق الوحدة على الأرض

أبو جيش: فلسطين ملتزمة بالعمل المشترك نحو تحقيق أهداف برنامج تعزيز العمل الانتاجي

أبو جيش: فلسطين ملتزمة بالعمل المشترك نحو تحقيق أهداف برنامج تعزيز العمل الانتاجي

الشيوخي: الاحتلال يرفع وتيرة اعتداءاته بهدم مساكن المواطنين في مسافر يطا

الشيوخي: الاحتلال يرفع وتيرة اعتداءاته بهدم مساكن المواطنين في مسافر يطا

منوعات

شاهد: أيتن عامر بـ&#34;رد صادم&#34; على سؤال: &#34;ماذا لو تزوّج زوجك عليك؟&#34;

شاهد: أيتن عامر بـ"رد صادم" على سؤال: "ماذا لو تزوّج زوجك عليك؟"

شاهد: محمد رمضان يثير الجدل ويتعرض للسخرية بسبب ما كشفه عن خواتمه الألماس

شاهد: محمد رمضان يثير الجدل ويتعرض للسخرية بسبب ما كشفه عن خواتمه الألماس

شاهد: حسن شاكوش يتمنى الزواج: &#34;نفسي استقر ويبقى ليا بيت&#34;

شاهد: حسن شاكوش يتمنى الزواج: "نفسي استقر ويبقى ليا بيت"

صور: &#34;غادة عبد الرازق&#34; تزداد شبابا وجمالاً في احدث ظهور لها

صور: "غادة عبد الرازق" تزداد شبابا وجمالاً في احدث ظهور لها

شاهد: ريم البارودي عن دخولها في قصة حب جديدة: &#34;مش عارفة&#34;

شاهد: ريم البارودي عن دخولها في قصة حب جديدة: "مش عارفة"

في عيد ميلادها.. رجال في حياة مونيكا بيلوتشي: أحدهم يصغرها بـ18 عاما

في عيد ميلادها.. رجال في حياة مونيكا بيلوتشي: أحدهم يصغرها بـ18 عاما

شاهد: نحافة قمر خلف تصدم الجمهور.. وإبنتها تلفت الأنظار هل تشبه والدتها

شاهد: نحافة قمر خلف تصدم الجمهور.. وإبنتها تلفت الأنظار هل تشبه والدتها

في عيد ميلادها.. خمنوا عمر رضوى الشربيني

في عيد ميلادها.. خمنوا عمر رضوى الشربيني

شاهد: كيف رد تيم حسن على وصف &#34;الهيبة&#34; بمسلسل &#34;الزعرنة والتشبيح&#34;؟

شاهد: كيف رد تيم حسن على وصف "الهيبة" بمسلسل "الزعرنة والتشبيح"؟

شاهد: الدكتورة خلود تبكي بعد اعلان وفاة الشيخ صباح الأحمد

شاهد: الدكتورة خلود تبكي بعد اعلان وفاة الشيخ صباح الأحمد

عربي

السعودية تُشدد على التعامل الجاد مع تجاوزات إيران النووية

السعودية تُشدد على التعامل الجاد مع تجاوزات إيران النووية

تونس..البرلمان يدعو إلى &#34;هدنة سياسية&#34; أمام تصاعد خطاب &#34;الكراهية&#34;

تونس..البرلمان يدعو إلى "هدنة سياسية" أمام تصاعد خطاب "الكراهية"

&#34;محادثات الغردقة&#34; تدعو للإسراع بفتح خطوط المواصلات الليبية

"محادثات الغردقة" تدعو للإسراع بفتح خطوط المواصلات الليبية

اليوم.. الشيخ نواف الأحمد يؤدي اليمين الدستورية أميراً للكويت

اليوم.. الشيخ نواف الأحمد يؤدي اليمين الدستورية أميراً للكويت