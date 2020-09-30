البابا فرانسيس يصفع ادارة ترامب ويرفض استقبال وزير الخارجية الأمريكي

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والبابا فرانسيس

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن الفاتيكان يوم الأربعاء، أن البابا فرنسيس لن يستقبل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الذي وصل إلى روما في إطار جولة أوروبية.



وكان البابا فرانسيس، قال في وقت سابق، أنه لن يلتقي بوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الذي يقوم بزيارة رسمية في أوروبا الأسبوع الجاري، خشية أن "تؤثر على الحملة الانتخابية الأمريكية"، ومن أجل "تجنب أي نوع من التلاعب"، وفقًا لما نقل موقع (صدى البلد) عن صحيفة (لا ريبوبليكا).



وكان هذا التطور بعد أن أعرب بومبيو، مؤخرًا عن انتقاده لعلاقات الفاتيكان مع الصين، حيث قال: إن الفاتيكان يجب أن لا يوافق على الأساقفة المعينين من قبل الفرع الكاثوليكي في الصين.