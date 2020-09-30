الولايات المتحدة تفرض عقوبات على سوريا ضد 6 أفراد و13 كياناً

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، مساء اليوم الأربعاء، فرض عقوبات تتعلق بسوريا تشمل 6 أفراد و13 كياناً.



وقال موقع وزارة الخزانة الأمريكية: إن الولايات المتحدة فرضت حزمة أخرى من العقوبات المتعلقة بسوريا، استهدفت هذه المرة 13 كياناً وأفراداً.



وكان قد اتهم وليد المعلم نائب رئيس الوزراء السوري، إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بمحاولة خنق السوريين بالعقوبات "فى مشهد غير إنسانى يذكرنا بالوحشية ذاتها التى خنق بها جورج فلويد وآخرون فى الولايات المتحدة".