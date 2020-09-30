شؤون فلسطينية

الشيوخي: الاحتلال يرفع وتيرة اعتداءاته بهدم مساكن المواطنين في مسافر يطا

الشيوخي: الاحتلال يرفع وتيرة اعتداءاته بهدم مساكن المواطنين في مسافر يطا
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
نددت اللجان الشعبية الفلسطينية بهدم آليات الاحتلال اليوم عدد من المنشآت السكنية في مسافر يطا جنوب الخليل.

وقال امين عام اللجان الشعبية الفلسطينية المهندس عزمي الشيوخي ان الاحتلال قد رفع من وتيرة اعتداءاته الاستيطانية في مسافر يطا جنوب شرق الخليل وفي مناطق الاغوار ضمن برنامج التهويد والاستيطان والمصادرة والضم على ارض الواقع لفرض الوقائع الاحتلالية والاستيطانية على الارض.

واكد الشيوخي أن الاحتلال يمارس على الأرض عمليات للتطهير العرقي بمناطق شرق الخليل وبيت لحم والقدس واريحا على امتداد الاغوار الفلسطينية شرق الضفة الغربية بمحاذاة حدود المملكة الاردنية الهاشمية.

وشدد الشيوخي ان شعبنا سيبقى صامد فوق ارضه برغم كل جرائم الاحتلال المتواصلة ضد شعبنا وارضنا ومقدراتنا ومقدساتنا ولن نرحل وان شعبنا هو الحقيقة وان الاحتلال الى زوال مهما طال الزمن او قصر.

وذكر منسق اللجان الوطنيه والشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الضفه الغربيه اقليم يطا وضواحيها بان قوه كبيره من جيش الاحتلال داهمت اليوم الاربعاء منطقه شعب البطم والركيز جنوب شرق مدينه يطا وضواحيها.

وقامت آليات الاحتلال بهدم غرف سكنية وبركسات للمواطنين من عائله الجبارين والحمامده وهم موسى اسحق الجبارين هدمو له غرفتين سكنيتيين وخيمه للاغنام، كما تم الهدم لاخيه محمد غرفتين وطابون خبز وتم تسويتها بالارض وبقاء اصحابها بالعراء.

وفي منطقه الركيز شرق مدينة يطا وضواحيها هدم 7 غرف سكنيه تعود لابناء خليل جبر الحمامده ومنهم اخت لهم من ذوي الاحتباجات الخاصة، وقد اصبحت هذه العائلات بالعراء.

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