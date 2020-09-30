رئيس سلطة الطاقة: سنحتفل قريبًا بتشغيل محطتي تحويل بيت أولا وقلنديا

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رام الله - دنيا الوطن

تحدث ظافر ملحم، رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية بمناسبة تشغيل محطة تحويل صرة، وقال: نجتمع اليوم للاحتفال بثمرة الجهود المضنية على مدار الأعوام الخمسة السابقة والتي تكللت بتشغيل محطة تحويل صرة والتي من شأنها أن تنهي معاناة استمرت لسنوات لأهالي المنطقة بسبب العجز في توفير التيار الكهربائي، مبينًا أنه سحتفل الفلسطينيون قريبا بتشغيل محطتي تحويل بيت أولا وقلنديا.



وأضاف ملحم: منذ إنشاء سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في العام 1995 قمنا بتحضير خطة لتطوير قطاع الطاقة حسب الأولويات الملحة، و تضمنت هذه الخطة إعادة تأهيل وكهربة المناطق غير المكهربة والتي عانت في فترة الاحتلال من تهميش وإهمال متعمّد.



وأكد أنه "بعد الانتهاء من هذه المرحلة بدأنا بتطوير شبكات الكهرباء وتوسعتها لتلبي الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية الناتج عن التوسع العمراني وازدياد النشاطات الاقتصادية، لذا كان لا بد من بناء نظام نقل كهربائي فلسطيني قادر على استيعاب الطاقة من كافة مصادرها وخاصة من مصادر فلسطينية في المستقبل".



وأوضح ملحم أنه بعد سنوات من العمل الدؤوب استطعنا في العام 2010 البدء ببناء أربع محطات تحويل وتم تشغيل أولها في منطقة الجلمة في جنين عام 2017، وخلال ذلك كثفنا الجهود وأسسنا الشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء عام 2013 والتي يقع على عاتقها تشغيل وإدارة هذه المحطات ومتابعة بناء محطات جديدة وتوسعة المحطات القائمة من أجل تحقيق شمولية وتكامل النظام الكهربائي.



وتابع: "إن تشغيل محطة صرة اليوم يعني التحول من الربط على الضغط المتوسط إلى الضغط العالي مما من شأنه أن يساعد على تخطي العديد من المصاعب، ومنها: معالجة نقص القدرة الكهربائية في محافظة نابلس والاستغناء عن المولدات التي يستخدمها القطاع الصناعي لتلبية احتياجاته من الطاقة، والمساهمة جزئيا بمعالجة العجز الكهربائي في محافظة طولكرم ومنطقة عنبتا، على أن يتم مستقبلا بناء خط واصل بين المحطة ومحافظة طولكرم لتلبية احتياجاتها من الكهرباء للخمس سنوات القادمة بعد الحصول على الموافقات اللازمة".



وأشار إلى أن تشغيل المحطة سيساعد في توفير الكهرباء بأسعار معقولة ومخفضة تنعكس إيجابيا على المواطنين، وتقليل الفاقد الفني وغير الفني، وتوفير إمكانية ربط مشاريع إنتاج الطاقة على شبكات الكهرباء، مما سيساهم في تحقيق الانفكاك التدريجي عن الجانب الإسرائيلي الذي كان العائق الرئيسي في تأجيل تشغيل المحطات بسبب شروطه المجحفة والتي تتعارض مع الثوابت الفلسطينية.



وختم ملحم حديثه بالقول: "سنحتفل قريبا وسويا بتشغيل محطتي تحويل بيت أولا و قلنديا، وسنباشر بعد ذلك بالمرحلة الثانية من الخطة الاستراتيجية لقطاع الطاقة والتي تشمل بناء خمس محطات أخرى وبناء محطات توليد طاقة تقليدية فلسطينية، وتعزيز الربط مع الأردن بالإضافة إلى السير قدما في محطات الطاقة المتجددة، كل ذلك في سعينا الحثيث لتحقيق الأمن الطاقي وتوفير قدرات إضافية للمواطنين والمنشآت تناسب زيادة الطلب على الكهرباء بأسعار معقولة".