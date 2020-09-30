شؤون فلسطينية

اشتية: الزراعة في صلب الأمن القومي وخط الدفاع الأول عن الأرض

اشتية: الزراعة في صلب الأمن القومي وخط الدفاع الأول عن الأرض
رام الله - دنيا الوطن
 تفقد رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأربعاء وزارة الزراعة برام الله، حيث التقى بالوزير رياض العطاري، والمدراء العامين وطاقم عمل الوزارة.

وقال رئيس الوزراء: "هذه الزيارة هي زيارة تقدير وشكر للجهود الذي تقومون به، فاستراتيجية التنمية بالعناقيد ناجحة فنموذجها قلقيلية، وقصة مشرقة وهذا سيتكرر في محافظات أخرى، فأنتم اعطيتم للزارعة ما تستحق، وبنيتم جسور ثقة مع المواطنين الملتصقة بالأرض".

وأضاف اشتية: "وزارة الزراعة في صلب الامن القومي الفلسطيني، وهي خط الدفاع الأول عن الارض، لان معركتنا هي على الأرض".

وأشار رئيس الوزراء الى ان عمل وزارة الزراعة يعد أحد اهم روافع العمل الحكومي، وتخدم كافة الأراضي الفلسطيني سواء في الضفة الغربية او قطاع غزة.

وشدد اشتية على انه ورغم تعرض القطاع الزراعي لمخاطر سلب الأراضي والمصادرة من قبل الاحتلال، والإجراءات التي يقوم بها لتفريغها من العمل بهدف اهمالها، قائلا: "ان الزراعة بما تعنيه من ارض وماء هي صلب المواجهة مع الاحتلال، وادواتها الانفكاك والتنمية بالعناقيد وتعزيز المنتج الوطني الفلسطيني".

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