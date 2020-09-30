الاتحاد بألمانيا يزود المستشفى الأوروبي بعشرة أجهزة تنفس





واشاد الدكتور نافع عاشور بجهوزية الكادر الطبيفي فلسطين وحرصهم على تقديم خدمات طبية متطورة بالرغم من شح الامكانيات وتقدم بالشكر للزملاء والاخوة الذين تبرعو من أجل إنجاح هذه المشاريع.





رام الله - دنيا الوطنتبرع اتحاد الاطباء والصيادلةالفلسطينيين في ألمانيا فرع نورد راين فس تفالن تم تزويد المستشفى الأوروبي في قطاع غزة بعشرة أجهزة تنفس من نوع BIPAP.وقال د. نافع عاشور رئيس اتحادالاطباء والصيادلة الفلسطينيين في ألمانيا: يوفر هذا النوع من أجهزة التنفس الأكسجين تحت الضغط، مما يتيح للعديد من المرضي التعافي دون الحاجة إلى أجهزة التنفس الاصطناعية الشائعة ويفضل استخدام هذه الأجهزة في المراحل الأولى من المرض مما يتيح استخدام أجهزة التنفس الصناعي المتطورة للمرضى الأكثر خطورةوأوضح عاشور ان الاتحاد قد قام منذانتشار جائحة كورونا وازدياد الحاجة إلى أجهزة التنفس الصناعي المتطورة في شهريوليو من هذا العام بتزويد المستشفى الوطني في نابلس بجهاز تنفس صناعي متطور متنوع الاستخدام وتزويد مستشفيات الخليل في بداية شهر سبتمبر بسبعة عشر جهاز تنفس من نوعBIPAP.واكد الدكتور نافع ان اتحاد الأطباءوالصيادلة الفلسطينيين في ألمانيا الذي نفذ العديد من المشاريع الحيوية في مستشفيات قطاع غزة والضفة الغربية ومخيمات لبنان سيستمر في دعمه للمشاريع الصحيةفي كل فلسطين وفي مخيمات الشتات من اجل رسم الابتسامة على وجوه المرضي وإعطائهم الامل وبجهود ابناء فلسطين سيستمر اتحاد الاطباء في تقديم المساعدات الطبية من أجل تطوير المنظومة الصحية في فلسطين والتخفيف من معاناة مرضانا.