شؤون فلسطينية

فتح: تجاوزنا كل التفاصيل السابقة التي أعاقت الاتفاقات

فتح: تجاوزنا كل التفاصيل السابقة التي أعاقت الاتفاقات
خاص دنيا الوطن – أحمد العشي
أكد حسين حمايل، الناطق باسم حركة فتح، أن حركته ذهبت نحو مصالحة وطنية فلسطينية، ستقود الى شراكة حقيقية مدخلها الانتخابات، لافتا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي سيكون عائقا امام كل ما له علاقة بمصلحة الشعب الفلسطيني.

وقال حمايل في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "حركة فتح أقلعت نحو المصالحة، وكان هناك حوارا ثنائيا، تجاوزنا كل ما له علاقة بتفاصيل سابقة كانت تعيق الاتفاقات، وحاليا نحن ذاهبون نحو اجتماع الأمناء العامين للفصائل من اجل ان يكون لدينا شراكة وطنية حقيقية تقوم على الثوابت الفلسطينية وعلى مصلحة الشعب الفلسطيني، وهذا رأي كل الفصائل وكذلك رؤية الرئيس محمود عباس كزعيم للشعب الفلسطيني في موضوع ان الكل الفلسطيني تحت مظلة واحدة وهي منظمة التحرير بصورتها الحالية وكذلك منظمة التحرير بصورتها القادمة".

وأشار الناطق باسم حركة فتح، أن الشعب الفلسطيني اليوم يضع السيناريو ويتفق عليه، من خلال اول انطلاقة له في اجتماع الأمناء العامين السابق، وهناك اجتماع اخر يوم 3 تشرين الأول/ أكتوبر سيخرج منه النظرة الشاملة لكل ما يخص مصلحة الشعب الفلسطيني، وسيشارك فيه الجميع.

وقال: "نعلم جيدا أن الاحتلال يعيق كل ما له علاقة بمصلحة الشعب الفلسطيني، ولكن الانتخابات مهمة بالنسبة للشأن الداخلي الفلسطيني وكذلك بالنسبة للمجتمع الدولي، حيث أن الرئيس عباس عندما القى كلمته امام الأمم المتحدة وقال أننا سنذهب الى انتخابات، فهذا يؤكد على أهمية الانتخابات داخليا وكذلك عالميا في موضع تجديد شرعيات مؤسساتنا".

وأضاف حمايل: "الأن في حال اقدم الاحتلال على إعاقة اجراء الانتخابات فسننتزع حقنا منه بمساندة عربية وعالمية ودولية؟.

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