الاحتلال يهدم ثمانية منازل في الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

هدمت آليات الاحتلال يوم الأربعاء، ثمانية منازل في مسافر يطا جنوبي مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.



وأفاد منسق لجنة حماية وصمود جبال جنوب الخليل ومسافر يطا فؤاد العمور، بأن آليات الاحتلال اقتحمت تجمع شعب البطم في مسافر يطا، وهدمت أربع غرف سكنية من الطوب والصفيح، تعود للمواطنين موسى ومحمد جبارين.



وأضاف أن قوات الاحتلال توجهت بعد الهدم إلى منطقة الركيز، وهدمت أربعة منازل أخرى تعود للإخوة رائد ومراد وعامر وماهرة حمامدة.



وأوضح العمور "أن قوات الاحتلال أخرجت طفل رضيع وتركته تحت أشعة الشمس من أحد المنازل تمهيداً للهدم"، لافتاً إلى أن ما قامت به آليات الاحتلال "يمثل مجزرة في حق البيوت الفلسطينية".



وأشار إلى ممارسات الاحتلال المستمرة في التضييق على المواطنين في منطقة مسافر يطا، بإخطار البيوت وهدمها بحجة عدم الترخيص، والتي تهدف إلى إفراغ الأرض من أصحابها.