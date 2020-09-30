شؤون فلسطينية

الاتحاد الأوروبي: أموال المقاصة موضوع سياسي وعلى إسرائيل تحويلها وعلى السلطة استلامها

الاتحاد الأوروبي: أموال المقاصة موضوع سياسي وعلى إسرائيل تحويلها وعلى السلطة استلامها
خاص دنيا الوطن – أحمد العشي
أكد شادي عثمان، المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد الأوروبي، كان له موقف واضح فيما يتعلق بأموال المقاصة الخاصة بالسلطة الفلسطينية، وأكد أن أموال المقاصة، هي فلسطينية من حق الفلسطينيين، حيث تقوم إسرائيل بجمعها لصالح الشعب الفلسطيني.

وقال: "هذه الأموال هي حق للفلسطينيين، وفقا للاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، حيث أن إسرائيل ملزمة بتحويل أموال المقاصة لصالح الجانب الفلسطيني، والجانب الفلسطيني عليه تسلم هذه الأموال بغض النظر عن أي تجاذبات أو خلافات سياسية".

في السياق، أوضح عثمان، أن موضوع المقاصة شائك له بعد سياسي ومرتبط بالاتفاقيات بين الطرف الإسرائيلي والفلسطيني، لافتاً إلى أنه في الشهر الماضي، كان هناك قرار للسلطة بعدم استلام أي أموال، وقطع كل الاتصالات والتنسيق المدني والأمني مع الجانب الإسرائيلي، فمنذ تلك الفترة فالأمور عالقة.

وأشار إلى أن أموال المقاصة، هي جزء من المشكلة السياسية، ومما يحدث من تطورات أخرى لها علاقة بالبعد السياسي، وبالتالي فإن الموقف الأساسي للاتحاد الأوروبي، يتمثل في أن إسرائيل عليها تحويل الأموال مباشرة، وفي ذات الوقت على السلطة الفلسطينية، أن تستلم هذه الأموال ولا تعيدها.

وفي سياق آخر، أكد الناطق باسم الاتحاد الأوروبي، أن موقف الاتحاد من المصالحة الفلسطينية، كان دائما يدعم أي جهد او محاولة من أي طرف للوصول إلى المصالحة وإنهاء الانقسام.

وأوضح أن الانقسام، يضعف الشعب الفلسطيني والمواقف الفلسطينية، كما أن له تبعات كثيرة على المواطن سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة، وبالتالي أي خطوة باتجاه إنهاء الانقسام هي موقع ترحيب من الاتحاد الأوروبي.

وقال: "الاتحاد الأوروبي، كان واضحاً في الفترة الماضية، حيث قال: إنه يرحب ويشجع أي خطوة تجاه تحقيق المصالحة الفلسطينية، وإنهاء الانقسام، وتجديد الشرعيات داخل فلسطين، وهذا الموضوع هو في صلب اهتمام الاتحاد الأوروبي، ودائماً يكون حاضراً في كل لقاءاته وحواراته مع السلطة الفلسطينية وقياداتها".

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