النضال الشعبي تؤكد على موقفها الثابت والمبدئي بضرورة حل كافة مشاكل قطاع غزة

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أكدت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، على ضرورة حل كافة الإشكاليات المتعلقة بقطاع غزة، وعلى رأسها إلغاء التقاعد المالي والإداري، وإنصاف تفريغات 2005 وإيجاد حل عادل ومنصف للخريجين العاطلين عن العمل.



وشددت الجبهة على أنها كانت السباقة في تبني هموم وقضايا أهلنا في قطاع غزة، والدفاع عنها وطرح كافة مشاكلهم في جميع المحافل الوطنية سواء في المجلس الوطني أو المركزي أو في اجتماعات القيادة الفلسطينية أو من خلال عضويتها في مجلس الوزراء، ونجحت أنداك مع كافة القوى الوطنية في إقرار إلغاء التقاعد المالي والإداري في المجلس المركزي الفلسطيني.



وأكدت الجبهة على موقفها المبدئي من قضايا شعبنا في القطاع في ظل التعقيدات المفروضة عليهم، بسبب الانقسام الداخلي واستمرار حركة (حماس) السيطرة على القطاع، واشتداد الحصار الإسرائيلي الظالم مشددة على أن إنصافهم ووضع حلول عملية لمشاكلهم هو حق ثابت لهم، وواجب مفروض على الحكومة على حد قولها.



وأكدت الجبهة على أن إنهاء الحصار الإسرائيلي الظالم لقطاع غزة، وإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية، هما المدخل من أجل إنهاء كافة المشاكل المتعلقة بقطاع غزة.