شؤون فلسطينية

فلسطين تسجل ثماني حالات وفاة و(358) إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

فلسطين تسجل ثماني حالات وفاة و(358) إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزيرة الصحة، د. مي الكيلة، أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 81.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 17.7%، ونسبة الوفيات 0.7% من مجمل الإصابات.

وأضافت الكيلة بالتقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس (كورونا) في فلسطين، اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل 8 حالات وفاة و321 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الضفة الغربية و37 إصابة في قطاع غزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، إضافة إلى 68 إصابة في مدينة القدس (خلال اليومين الماضيين).

وتابعت: تم تسجيل 571 حالة تعافٍ جديدة في الضفة الغربية و125 حالة في قطاع غزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، إضافة إلى 319 حالة في مدينة القدس خلال اليومين الماضيين.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أن حالات الوفاة الجديدة، سجلت لمواطنين (61 و88 عاماً) الشيوخ ومدينة الخليل بمحافظة الخليل، ومواطنة (54 عاماً) من بيت لحم، ومواطنة (77 عاماً) من قلقيلية، ومواطن (78 عاماً) من محافظة رام الله والبيرة، و3 مواطنين من مدينة القدس (خلال اليومين الماضيين).

وأضافت، أن الإصابات الجديدة، توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (73)، محافظة نابلس (35)، محافظة بيت لحم (46)، محافظة قلقيلية (9)، محافظة رام الله والبيرة (34)، جنين (35)، سلفيت (4)، أريحا والأغوار (22)، طولكرم (39)، طوباس (7)، قطاع غزة (37)، ضواحي القدس (17)، مدينة القدس (68 خلال يومين).

وتابعت وزيرة الصحة، أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة الخليل (182)، محافظة جنين (36)، محافظة نابلس (93)، محافظة سلفيت (17)، محافظة طولكرم (41)، محافظة قلقيلية (30)، محافظة بيت لحم (172)، مدينة القدس (319)، قطاع غزة (125).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 39 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 14 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي، بإمكان المواطنين الذين أجروا فحص (كورونا) الاستعلام عن نتيجة فحوصاتهم على الموقع الإلكتروني https://result.moh.ps، وإدخال رقم الهوية، ثم الضغط على مربع (بحث)، بعدها ستظهر نتيجة الفحص بعد 8- 24 ساعة من إجراء الفحص.

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