شؤون فلسطينية

الاحتلال يقتلع عشرات أشجار الزيتون المعمرة في حوسان غرب بيت لحم

الاحتلال يقتلع عشرات أشجار الزيتون المعمرة في حوسان غرب بيت لحم
رام الله - دنيا الوطن
 اقتلعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عشرات أشجار الزيتون المعمرة في أراضي قرية حوسان غرب محافظة بيت لحم، وهدمت "عريشا" وجدران استنادية .

وقال رئيس مجلس قروي حوسان محمد سباتين، إن قوات الاحتلال اقتلعت عشرات أشجار الزيتون بعد تجريف أراض في منطقة خربة حمودة غرب القرية، تقدر مساحتها بثلاثة دونمات، وهدمت فيها عريشا وجدران استنادية تعود ملكيتها للمواطن عادل سعدي شوشة، بحجة أن هذه الأراضي "خاصة للسيادة الإسرائيلية" ويمنع دخولها واستصلاحها.


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