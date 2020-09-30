شؤون فلسطينية

مقدسيون: الاحتلال يستغل (كورونا) للاستفراد بالأقصى

مقدسيون: الاحتلال يستغل (كورونا) للاستفراد بالأقصى
رام الله - دنيا الوطن
أكد نشطاء مقدسيون، أن تشديد الاحتلال الإسرائيلي، إغلاق البلدة القديمة في القدس، ومنع المصلين من خارجها من الوصول للمسجد الأقصى، يهدف للاستفراد بالأقصى، واستغلال جائحة (كورونا) وليس لمحاربة الوباء.

وقال ناصر الهدمي، رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد: إن الاحتلال يستهدف أهل القدس والبلدة القديمة؛ لعلمه أنهم الأقرب
للمسجد الأقصى، والأسرع لنجدته، والأقدر على الرباط فيه، بعد منع من هم خارج البلدة القديمة من الوصول إليه.

وشدد الهدمي على أن الاحتلال، يتحجج بـ (كورونا) لمنع وصول المقدسيين للمسجد الأقصى، وفي الوقت ذاته، يجلب المستوطنين من كل مكان لاقتحامه وتدنيسه.

وأشار الهدمي إلى أن البلدة القديمة، حاضنة المسجد الأقصى، داعياً أهلها لإعمار الأقصى، وعدم تركه خالياً للمدنسين والمقتحمين والمعتدين.

من جهته، قال الناشط المقدسي يعقوب أبو عصب: "إن منع الاحتلال المصلين من خارج البلدة القديمة من الوصول للأقصى،
يأتي في سياق استغلاله كورونا لتنفيذ سياساته".

وأضاف أبو عصب " هذا يحمل أهلنا في البلدة القديمة مسؤولية كبرى، فهم الآن حماة الأقصى، والمدافعون عنه قولاً وفعلاً".

ودعا نشطاء مقدسيون إلى تكثيف التواجد في الأقصى، وشد الرحال من البلدة القديمة إلى الأقصى من أجل التصدي لأي محاولة إسرائيلية لتهويد الأقصى، والتصدي لجماعات الهيكل التي تحاول تغير واقع الأقصى زمانياً ومكانياً.

أخبار ذات صلة

فلسطين تسجل ثماني حالات وفاة و(358) إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

فلسطين تسجل ثماني حالات وفاة و(358) إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الاحتلال يقتلع عشرات أشجار الزيتون المعمرة في حوسان غرب بيت لحم

الاحتلال يقتلع عشرات أشجار الزيتون المعمرة في حوسان غرب بيت لحم

الاحتلال يحكم بالسجن شهراً وغرامة مالية على المواطن المسن خيري حنون

الاحتلال يحكم بالسجن شهراً وغرامة مالية على المواطن المسن خيري حنون

بسبب تفشي (كورونا).. فرض حظر تجول شامل بمخيم البقعة بالأردن

بسبب تفشي (كورونا).. فرض حظر تجول شامل بمخيم البقعة بالأردن

&#34;اللجنة الوطنية للتربية والثقافة&#34; تنشر تقرير مساهماتها في ظل (كورونا) وتقريرها السنوي 2019

"اللجنة الوطنية للتربية والثقافة" تنشر تقرير مساهماتها في ظل (كورونا) وتقريرها السنوي 2019

الاحتلال يمدد فترة اعتقال أربعة أسرى

الاحتلال يمدد فترة اعتقال أربعة أسرى

القيادي قبها يدعو لمبادرة مجتمعية لحقن الدماء والحفاظ على السلم

القيادي قبها يدعو لمبادرة مجتمعية لحقن الدماء والحفاظ على السلم

الطيراوي لمجدلاني: الحفاظ على رواتب ومستحقات موظفي غزة حفاظ على كرامة أهلنا بالقطاع

الطيراوي لمجدلاني: الحفاظ على رواتب ومستحقات موظفي غزة حفاظ على كرامة أهلنا بالقطاع

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

عياش: فلسطين خسرت بوفاة أمير الكويت أخاً وقائداً وحكيماً ونصيراً لقصيتنا الفلسطينية

عياش: فلسطين خسرت بوفاة أمير الكويت أخاً وقائداً وحكيماً ونصيراً لقصيتنا الفلسطينية

الاحتلال يقتلع عشرات أشجار الزيتون المعمرة في حوسان غرب بيت لحم

الاحتلال يقتلع عشرات أشجار الزيتون المعمرة في حوسان غرب بيت لحم

الاحتلال يحكم بالسجن شهراً وغرامة مالية على المواطن المسن خيري حنون

الاحتلال يحكم بالسجن شهراً وغرامة مالية على المواطن المسن خيري حنون

بسبب تفشي (كورونا).. فرض حظر تجول شامل بمخيم البقعة بالأردن

بسبب تفشي (كورونا).. فرض حظر تجول شامل بمخيم البقعة بالأردن

&#34;اللجنة الوطنية للتربية والثقافة&#34; تنشر تقرير مساهماتها في ظل (كورونا) وتقريرها السنوي 2019

"اللجنة الوطنية للتربية والثقافة" تنشر تقرير مساهماتها في ظل (كورونا) وتقريرها السنوي 2019

مقدسيون: الاحتلال يستغل (كورونا) للاستفراد بالأقصى

مقدسيون: الاحتلال يستغل (كورونا) للاستفراد بالأقصى

الاحتلال يمدد فترة اعتقال أربعة أسرى

الاحتلال يمدد فترة اعتقال أربعة أسرى

القيادي قبها يدعو لمبادرة مجتمعية لحقن الدماء والحفاظ على السلم

القيادي قبها يدعو لمبادرة مجتمعية لحقن الدماء والحفاظ على السلم

منوعات

شاهد: أيتن عامر بـ&#34;رد صادم&#34; على سؤال: &#34;ماذا لو تزوّج زوجك عليك؟&#34;

شاهد: أيتن عامر بـ"رد صادم" على سؤال: "ماذا لو تزوّج زوجك عليك؟"

شاهد: محمد رمضان يثير الجدل ويتعرض للسخرية بسبب ما كشفه عن خواتمه الألماس

شاهد: محمد رمضان يثير الجدل ويتعرض للسخرية بسبب ما كشفه عن خواتمه الألماس

شاهد: حسن شاكوش يتمنى الزواج: &#34;نفسي استقر ويبقى ليا بيت&#34;

شاهد: حسن شاكوش يتمنى الزواج: "نفسي استقر ويبقى ليا بيت"

صور: &#34;غادة عبد الرازق&#34; تزداد شبابا وجمالاً في احدث ظهور لها

صور: "غادة عبد الرازق" تزداد شبابا وجمالاً في احدث ظهور لها

شاهد: ريم البارودي عن دخولها في قصة حب جديدة: &#34;مش عارفة&#34;

شاهد: ريم البارودي عن دخولها في قصة حب جديدة: "مش عارفة"

في عيد ميلادها.. رجال في حياة مونيكا بيلوتشي: أحدهم يصغرها بـ18 عاما

في عيد ميلادها.. رجال في حياة مونيكا بيلوتشي: أحدهم يصغرها بـ18 عاما

شاهد: نحافة قمر خلف تصدم الجمهور.. وإبنتها تلفت الأنظار هل تشبه والدتها

شاهد: نحافة قمر خلف تصدم الجمهور.. وإبنتها تلفت الأنظار هل تشبه والدتها

في عيد ميلادها.. خمنوا عمر رضوى الشربيني

في عيد ميلادها.. خمنوا عمر رضوى الشربيني

شاهد: كيف رد تيم حسن على وصف &#34;الهيبة&#34; بمسلسل &#34;الزعرنة والتشبيح&#34;؟

شاهد: كيف رد تيم حسن على وصف "الهيبة" بمسلسل "الزعرنة والتشبيح"؟

شاهد: الدكتورة خلود تبكي بعد اعلان وفاة الشيخ صباح الأحمد

شاهد: الدكتورة خلود تبكي بعد اعلان وفاة الشيخ صباح الأحمد

عربي

السعودية تُشدد على التعامل الجاد مع تجاوزات إيران النووية

السعودية تُشدد على التعامل الجاد مع تجاوزات إيران النووية

تونس..البرلمان يدعو إلى &#34;هدنة سياسية&#34; أمام تصاعد خطاب &#34;الكراهية&#34;

تونس..البرلمان يدعو إلى "هدنة سياسية" أمام تصاعد خطاب "الكراهية"

&#34;محادثات الغردقة&#34; تدعو للإسراع بفتح خطوط المواصلات الليبية

"محادثات الغردقة" تدعو للإسراع بفتح خطوط المواصلات الليبية

اليوم.. الشيخ نواف الأحمد يؤدي اليمين الدستورية أميراً للكويت

اليوم.. الشيخ نواف الأحمد يؤدي اليمين الدستورية أميراً للكويت