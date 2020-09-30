البطنيجي: أوقفنا عدداً من المواطنين والمركبات المخالفة للإجراءات الوقائية
رام الله - دنيا الوطن
قال الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، في غزة، العقيد أيمن البطنيجي: إن الشرطة، أوقفت عدداً من المواطنين والمركبات من المخالفين للإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس (كورونا).
وأوضح البطنيجي، وفق إذاعة (القدس): "النيابة العامة، قد تلجأ إلى تشديد العقوبات بحق المخالفين خلال الأيام القادمة، حتى نصل إلى مرحلة من الانفتاح على المجتمع، وعودة الحياة إلى طبيعتها، ولا يمكن الدخول في مرحلة تخفيف الإجراءات الوقائية من فيروس (كورونا) والمواطنين غير ملتزمين بالإجراءات".
وتابع :"المطلوب من الجهات الحكومة والتنفيذية، تغليظ العقوبات بحق المخالفين للإجراءات الوقائية، لنصل لتخفيف الإجراءات، ويجب التعاون من جميع المواطنين والالتزام بالإجراءات، حتى تعود الحياة الطبيعية في غزة، عقب انتشار الوباء العالمي.
وأكمل بالقول: "التخفيف الكامل من الإجراءات الوقائية، يعتمد على تشديد الشروط الوقائية على المواطنين، ومدى الالتزام بها".
وتابع :"المطلوب من الجهات الحكومة والتنفيذية، تغليظ العقوبات بحق المخالفين للإجراءات الوقائية، لنصل لتخفيف الإجراءات، ويجب التعاون من جميع المواطنين والالتزام بالإجراءات، حتى تعود الحياة الطبيعية في غزة، عقب انتشار الوباء العالمي.
وأكمل بالقول: "التخفيف الكامل من الإجراءات الوقائية، يعتمد على تشديد الشروط الوقائية على المواطنين، ومدى الالتزام بها".
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