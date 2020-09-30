البطنيجي: أوقفنا عدداً من المواطنين والمركبات المخالفة للإجراءات الوقائية

قال الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، في غزة، العقيد أيمن البطنيجي: إن الشرطة، أوقفت عدداً من المواطنين والمركبات من المخالفين للإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس (كورونا).





وأوضح البطنيجي، وفق إذاعة (القدس): "النيابة العامة، قد تلجأ إلى تشديد العقوبات بحق المخالفين خلال الأيام القادمة، حتى نصل إلى مرحلة من الانفتاح على المجتمع، وعودة الحياة إلى طبيعتها، ولا يمكن الدخول في مرحلة تخفيف الإجراءات الوقائية من فيروس (كورونا) والمواطنين غير ملتزمين بالإجراءات".



وتابع :"المطلوب من الجهات الحكومة والتنفيذية، تغليظ العقوبات بحق المخالفين للإجراءات الوقائية، لنصل لتخفيف الإجراءات، ويجب التعاون من جميع المواطنين والالتزام بالإجراءات، حتى تعود الحياة الطبيعية في غزة، عقب انتشار الوباء العالمي.



وأكمل بالقول: "التخفيف الكامل من الإجراءات الوقائية، يعتمد على تشديد الشروط الوقائية على المواطنين، ومدى الالتزام بها".

رام الله - دنيا الوطن