السفارة الصينية في لبنان تقدم هبة مواد غذائية للبنانيين المتضررين من انفجار بيروت

أعلن سفير جمهورية الصين الشعبية في لبنان وانغ كه جيان اليوم (الثلاثاء) عن تقديم السفارة هبة مواد غذائية للشعب اللبناني سيستفيد منها حوالي 15 ألف شخص متضرر من انفجار مرفأ بيروت الكارثي في 4 أغسطس الماضي.





جاء ذلك في تصريح للسفير خلال تسليم الهبة في مركز تجهيز المساعدات الغذائية التابع للجيش اللبناني في "مركز بيال الدولي للمعارض" في بيروت.





وقال السفير وانغ كه جيان لوكالة أنباء (شينخوا) إن الصين قدمت مساعدة نقدية للجانب اللبناني للإغاثة والانقاذ عقب كارثة انفجار مرفأ بيروت .





وأضاف "متابعة لهذه المساعدات قدمنا اليوم دفعة جديدة من المساعدات العينية تتضمن مواد غذائية للجانب اللبناني المتمثل بالجيش الذي سيقوم بتوزيع المساعدات على فئات اللبنانيين الأكثر ضعفاً المتأثرين بالانفجار".





وأوضح أن عدد طرود المساعدات الغذائية يبلغ 3600 طرد سيستفيد منها على الأقل 15 الف شخص من المتضررين في انفجار مرفأ بيروت.





وقال إن هذه المساعدات العينية تأتي تعبيرا عن صداقة الشعب الصيني مع الشعب اللبناني.





وأضاف "نحن مستعدون لتقديم المزيد من المساعدات للجانب اللبناني قدر المستطاع في المستقبل".





وكان انفجار كارثي قد وقع في مرفأ بيروت في 4 أغسطس الماضي بسبب وجود 2750 طنا من مادة "نترات الأمونيوم" المخزنة من دون وقاية مما أوقع 193 ضحية و 6 آلاف و500 جريح، إضافة إلى تشريد نحو 300 ألف شخص وأضرار مادية ضخمة قدرت بنحو 15 مليار دولار أمريكي.

رام الله - دنيا الوطن