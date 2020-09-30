دولي

مبعوث صيني يطالب المجتمع الدولي بالدفع من أجل محادثات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين

رام الله - دنيا الوطن
دعا مبعوث صيني يوم الثلاثاء، المجتمع الدولي، إلى العمل لدفع محادثات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين. 

وأشار قنغ شوانغ، نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد دعا في كلمته للجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي، الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش للانضمام إلى اللجنة الرباعية المعنية بالشرق الأوسط وأعضاء مجلس الأمن، لعقد مؤتمر دولي مطلع العام المقبل لمناقشة عملية سلام حقيقية. 

وقال قنغ لمجلس الأمن إن الصين تعتقد أن هذه المبادرة تظهر الإرادة الإيجابية للفلسطينيين للمشاركة في حوار السلام ودفع عملية السلام. ويتعين على جميع الأطراف أن تولي أهمية لها وأن تنظر في بذل جهود لتهيئة الظروف المواتية للتسوية السياسية للقضية الفلسطينية، وفقا لقوله. 

ويتعين على المجتمع الدولي، ولا سيما الدول التي لها تأثير على الفلسطينيين والإسرائيليين، التمسك بموقف موضوعي وعادل، وتعزيز محادثات السلام بنشاط، وبذل جهود لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط، حسب قوله. 

ولقد قال عباس أيضا إن الجانب الفلسطيني يستعد لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية تشمل كافة الفصائل السياسية. والصين تقدر ذلك وتتطلع إلى إحراز تقدم مبكر وإيجابي في المصالحة بين الفلسطينيين، والعمليات السياسية المعنية، وفقا لقنغ. 

وقال قنغ أيضا إن قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، وحل الدولتين، هي إجماع مهم يجب الالتزام به من أجل تحقيق السلام في الشرق الأوسط. 

وإن خطط ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، في حال تنفيذها، ستنتهك بشكل خطير القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وتقوض حل الدولتين. والصين قلقة للغاية، وفقا لقنغ. 

وقد علمت الصين أنه تم تعليق الخطط. وتأمل أن يستجيب الطرف المعني لنداء الأمين العام بالتخلي عن خطط الضم والعودة إلى مسار الحوار والمفاوضات، حسب قوله. 

إضافة لذلك، ظل الوضع في غزة في الآونة الأخيرة متوترا بشكل مستمر. ومن المؤمل أن تستجيب جميع الأطراف لنداء الأمين العام لوقف إطلاق نار على صعيد العالم، من خلال الالتزام الجاد باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في نهاية أغسطس والكف عن أية إجراءات تفاقم الوضع، حسبما أوضح المبعوث الصيني. 

ووفقا للأمم المتحدة، فإن عدد منازل الفلسطينيين المهدّمة بين مارس وأغسطس 2020، قد بلغ أعلى مستوى له منذ 4 سنوات، مع تشرد مئات الأشخاص، وفقا لقنغ. 

وقال أيضا "إننا نحث الطرف المعني على التنفيذ الجاد لقرار مجلس الأمن رقم 2234، ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي المحتلة، ووقف هدم منازل الفلسطينيين وتدمير الممتلكات الفلسطينية، والامتناع عن أعمال العنف ضد المدنيين. وفي الوقت نفسه، يتعين على الطرف المعني الوفاء بالتزاماته بموجب القانون الدولي، وضمان تغطية الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية لجميع المحتاجين في الأراضي المحتلة، ورفع الحصار بالكامل عن قطاع غزة". 

وفي إشارة إلى التأثير الخطير الذي سببه وباء كوفيد-19 على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للفلسطينيين، قال قنغ إنه يتعين على الإسرائيليين والفلسطينيين تنحية خلافاتهما، وتعزيز التعاون، وعدم إدخار أي جهد في مكافحة الوباء وإنقاذ الأرواح، داعيا المجتمع الدولي إلى زيادة الدعم لمساعدة الفلسطينيين على مواجهة التحديات الاقتصادية والإنسانية. 

وقال إن الصين تدعم بقوة المطالب الفلسطينية المشروعة وكل الجهود التي تؤدي إلى تسوية القضية الفلسطينية، وتدعم الشعب الفلسطيني في إقامة دولة فلسطين المستقلة التي تتمتع بسيادة كاملة على أساس حدود عام 1967 وتكون القدس الشرقية عاصمة لها. 

ووفقا للمبعوث، فقد قامت الصين مؤخرا بتسليم الدفعة الرابعة من مواد الوقاية من الوباء إلى الفلسطينيين، ووقعت اتفاقية تبرع مع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا). إضافة لذلك، تم إحراز تقدم جديد في مشروع مدرسة رام الله بمساعدة من الصين. 

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