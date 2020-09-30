نيابة حماية الأحداث تخصص رقماً هاتفياً لتلقي شكاوى الأطفال عبر تطبيق (واتسأب)
رام الله - دنيا الوطن
خصصت نيابة حماية الأحداث، اليوم الأربعاء، رقماً خاصاً لتلقي شكاوى الأطفال عبر تطبيق (واتسآب)، بهدف مساندة الأطفال وحمايتهم من أي انتهاكات يتعرضون لها، وذلك لضمان توصيل شكاويهم لنيابة حماية الأحداث لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضمن آلية تحفظ سرية وخصوصية البيانات المتعلقة بالشكوى.
حيث تم تخصيص الرقم الهاتفي ( 00970593444478) لتلقي شكاوى الأطفال عبر تطبيق (واتسآب)؛ لتعزيز وصول الأطفال للعدالة من خلال توسيع مجالات تقديم الخدمة لهم، وحرصاً على الوصول لكافة الانتهاكات التي يتعرضون لها أينما كانوا وبكل الوسائل والطرق المشروعة، لتشجيع الأطفال أنفسهم لتقديم الشكوى أو بواسطة أسرهم أو المجتمع المدني، وفق متطلبات تتناسب مع الأطفال وسنهم حيث يجب أن تكون الشكوى متعلقة بانتهاك حقوق طفل أثناء تطبيق عدالة الأطفال وإرسال رسالة إلى رقم الهاتف المخصص عبر تطبيق (واتسآب) ويجب إرسال الرسالة من رقم مسجل لدى الشركات الوطنية الفلسطينية على أن تتضمن الرسالة على اسم وعنوان المرسل، وتكون التفاصيل بشكل واضح والغاية من إرسالها.
وعلى ضوء ذلك، تستجيب نيابة حماية الأحداث بشكل فوري لشكوى الطفل وتقوم بحمايته وفق الإجراءات المتبعة حيث تقوم النيابة بتنزيل الملف النصي فوراً وتثبيتها وطباعتها كصورة وتعبئة النص الوارد كشكوى من خلال النموذج المخصص لشكاوى الأطفال وتسجيل الشكوى إلكترونياً وورقياً وتصنيفها بعد دراستها من حيث أهميتها على أنها منخفضة، متوسطة، مرتفعة للمحافظة على السرية بشأن شكوى المرسل وإعلام مقدم الشكوى برقم الشكوى التي قيدت بها حتى يتسنى له المتابعة.
تجدر الإشارة إلى أنه تم ربط الرقم المذكور بالبريد الإلكتروني الخاص بنيابة حماية الأحداث ([email protected]) وصفحة (فيسبوك)، (شكاوى الأطفال/ نيابة حماية الأحداث) وذلك للتسهيل على الأطفال تقديم شكاويهم ولضمان حمايتهم ووصولهم للعدالة.
خصصت نيابة حماية الأحداث، اليوم الأربعاء، رقماً خاصاً لتلقي شكاوى الأطفال عبر تطبيق (واتسآب)، بهدف مساندة الأطفال وحمايتهم من أي انتهاكات يتعرضون لها، وذلك لضمان توصيل شكاويهم لنيابة حماية الأحداث لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضمن آلية تحفظ سرية وخصوصية البيانات المتعلقة بالشكوى.
حيث تم تخصيص الرقم الهاتفي ( 00970593444478) لتلقي شكاوى الأطفال عبر تطبيق (واتسآب)؛ لتعزيز وصول الأطفال للعدالة من خلال توسيع مجالات تقديم الخدمة لهم، وحرصاً على الوصول لكافة الانتهاكات التي يتعرضون لها أينما كانوا وبكل الوسائل والطرق المشروعة، لتشجيع الأطفال أنفسهم لتقديم الشكوى أو بواسطة أسرهم أو المجتمع المدني، وفق متطلبات تتناسب مع الأطفال وسنهم حيث يجب أن تكون الشكوى متعلقة بانتهاك حقوق طفل أثناء تطبيق عدالة الأطفال وإرسال رسالة إلى رقم الهاتف المخصص عبر تطبيق (واتسآب) ويجب إرسال الرسالة من رقم مسجل لدى الشركات الوطنية الفلسطينية على أن تتضمن الرسالة على اسم وعنوان المرسل، وتكون التفاصيل بشكل واضح والغاية من إرسالها.
وعلى ضوء ذلك، تستجيب نيابة حماية الأحداث بشكل فوري لشكوى الطفل وتقوم بحمايته وفق الإجراءات المتبعة حيث تقوم النيابة بتنزيل الملف النصي فوراً وتثبيتها وطباعتها كصورة وتعبئة النص الوارد كشكوى من خلال النموذج المخصص لشكاوى الأطفال وتسجيل الشكوى إلكترونياً وورقياً وتصنيفها بعد دراستها من حيث أهميتها على أنها منخفضة، متوسطة، مرتفعة للمحافظة على السرية بشأن شكوى المرسل وإعلام مقدم الشكوى برقم الشكوى التي قيدت بها حتى يتسنى له المتابعة.
تجدر الإشارة إلى أنه تم ربط الرقم المذكور بالبريد الإلكتروني الخاص بنيابة حماية الأحداث ([email protected]) وصفحة (فيسبوك)، (شكاوى الأطفال/ نيابة حماية الأحداث) وذلك للتسهيل على الأطفال تقديم شكاويهم ولضمان حمايتهم ووصولهم للعدالة.
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