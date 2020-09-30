وزارة الاقتصاد الوطني تفتح مقالع الرمال في جميع المحافظات

فتحت الإدارة العامة للمصادر الطبيعية، بوزارة الاقتصاد الوطني، مقالع الرمال في جميع محافظات قطاع غزة.





وأكد مدير عام الإدارة العامة للمصادر الطبيعية عبد القادر بنات، في بيان وصل "دنيا الوطن" الأربعاء، أن الوزارة فتحت مقلعاً حكومياً في كل محافظة؛ لتلبية احتياجات المواطنين والمقاولين، وأعمال البناء والتشييد، وإنجاز مشاريع البنية التحتية.





وأوضح، أنه تم رفع منسوب العمل في مقلع الحشاشين بمحافظة رفح جنوبي القطاع، بالتعاون والتنسيق مع سلطة الأراضي.





وقال بنات: إن العمل في مقالع الرمال، مستمر بنظام الطوارئ؛ لتوفير كميات من الرمل للمقاولين والمواطنين، مؤكداً أن الإدارة تسعى دائماً للحفاظ على المصادر الطبيعية، وتعمل على توفيرها بشكل قانوني من خلال الوزارة.

رام الله - دنيا الوطن