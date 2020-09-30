الصحة بغزة: هناك مؤشر إيجابي لإمكانية السيطرة على (كورونا) بالفترة المقبلة

أكد الوكيل المساعد بوزارة الصحة، بغزة، مدحت محيسن، اليوم الأربعاء، أن منحنى تقصي الوباء في قطاع غزة، بانخفاض مستمر، وهذا يعطي مؤشراً إيجابياً لإمكانية السيطرة على الفيروس خلال المرحلة المقبلة.





وقال محيسن في حديث لإذاعة (الأقصى)، أن وعي المواطن والتزامه بإجراءات الوقاية والسلامة، التي حددتها وزارة الصحة، هي الحلقة الأقوى في السيطرة على وباء (كورونا).





ولفت محيسن إلى أنه تم البدء بفتح مراكز التطعيم والرعاية الأولية، وتوزيع الدوام الإداري للموظفين.





وأشار إلى أن الصحة خلال فترة الاغلاقات ومنع التجول، وزعت أكثر من 8400 حقيبة دوائية على أصحاب الأمراض المزمنة في قطاع غزة، مضيفاً أنه تم توسعة دائرة فتح المراكز وتقديم الخدمات، ليصبح عدد إجمالي المراكز والعيادات التي تم فتحها حتى اللحظة 30 مركزاً تقدم الخدمة للمواطنين.





وأضاف محيسن: "خلال الأسبوع المقبل، سنسمح لبعض المراكز والعيادات الصحية بتقديم خدمة طب الأسنان ضمن ضوابط وإجراءات صحية، لافتاً إلى صدور قرار لجميع المؤسسات الصحية في القطاع الخاص بفتح مستشفياتها ومراكزها وعياداتها ومختبراتها وفق ضوابط وإجراءات صحية للوقاية من فيروس كورونا".





وتابع: أنه قد تم إغلاق الكثير من العيادات الصحية في القطاع الخاص لعدم الالتزام بإلاجراءات والسياسات التي حددتها وزارة الصحة للوقاية من فيروس (كورونا).





ولفت في ختام حديثه إلى أنه يتم التعامل مع الحالات داخل العيادات الصحية بنظام الحجز المسبق ولا يُسمح بوجود أكثر من حالتين داخلها لمنع الازدحام والاختلاط حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.

غزة- دنيا الوطن