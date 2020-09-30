حماس: تصريحات فريدمان تكشف زيف وتضليل المطبعين

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رام الله - دنيا الوطن

قال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عبد اللطيف القانوع، إن التصريحات المتجددة للسفير الأمريكي في الكيان الإسرائيلي، فريدمان، بأن خطة الضم لم تُلغ، وإنما تأجلت، يدلل على كذب الدول التي هرولت للتطبيع مع الاحتلال، ومارست التضليل والمرواغة على الشعوب؛ لتمرير جريمة التطبيع".



وأضاف القانوع في تصريح مقتضب، اليوم الأربعاء: أن "كشف زيف الموقعين على خيانة شعبنا، أفشل محاولات تضليل شعوب أمتنا".



وكان فريدمان، قد صرّح أمس، أنّ "القرار الإسرائيلي بفرض السيادة في الضفة تأجل ولم يُلغ، والقرار عُلق لعام وربما أكثر".



وأعلن فريدمان الذ ي يلقب بـ "سفير الاستيطان" في وقت سابق، أنّ خطّة الاحتلال الإسرائيلي لضمّ أراضٍ في الضفّة الغربية المحتلّة "لم يُصرف النظر عنها نهائياً"، وذلك بعد أن تعهّد الاحتلال في إشهار التحالف الإسرائيلي الإماراتي، تعليق تنفيذ هذه الخطة.