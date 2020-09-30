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إغلاق مدرسة اساسية في سلفيت عقب اكتشاف إصابة بـ(كورونا)

إغلاق مدرسة اساسية في سلفيت عقب اكتشاف إصابة بـ(كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلن محافظ سلفيت عبد الله كميل، اليوم الأربعاء، إغلاق مدرسة الشهيد مازن أبو الوفا الأساسية في بلدة كفر الديك غرب سلفيت، عقب اكتشاف إصابة بفيروس كورونا.

وذكر كميل، في بيان، أنه تقرر إغلاق المدرسة، عقب اكتشاف إصابة معلم بالفيروس، وذلك لإجراءات التعقيم وحصر المخالطين وسحب عينات للهيئة التدريسية والطلاب.

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