قيادي بفتح: الذي أعطى تعليمات لموظفي غزة بالجلوس بالبيوت عليه تحمل مسؤولياتهم

وقال: "هناك مطالبات جادة بموضوع تفريغات 2005 وموضوع التقاعد المالي، الذي لا ينسجم مع نصوص قانونية، تعمل بموجبها السلطة الفلسطينية".



وأضاف رضوان: "الذي أعطى تعليمات لموظفي غزة بالجلوس بالبيوت، عليه أن يتحمل مسؤوليتهم بالكامل، وبالتالي لم يذهبوا إلى البيوت بناء على قرار ذاتي، وإنما بناء على قرار من السلطة حينها، وبالتالي هم التزموا بهذه التعليمات، وعلى السلطة مكافأتهم على التزامهم بالشرعية، وعليها تحمل مسؤولية تبعات قرار بقائهم في منازلهم".

خاص دنيا الوطن – أحمد العشيأكد رائد رضوان، عضو المجلس الثوري لحركة (فتح)، أنه لم يحدث حلحلة حول ملف موظفي تفريغات 2005، ولكن هناك مطالبات بالعمل على حل هذا الموضوع.وأشار رضوان، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إلى أن المطالبات ليس لحل ملف تفريغات 2005 فقط، وإنما موضوع التقاعد المالي، الذي وصفه بـ"الظالم"، لافتاً إلى أن ذلك شيء مسيء بحق الموظفين، وكل قطاع غزة.