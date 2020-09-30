الاقتصاد بغزة تنظم 156 زيارة تفتيشية على المحال والأسواق

قالت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة: إن طواقم حماية المستهلك نظمت 156 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق، وإنه تم تحرير 13 محضر ضبط لبضائع منتهية الصلاحية وفاسدة خلال الزيارات.



وذكرت أنه تم أيضاً تحرير 24 محضر إتلاف لمواد غذائية منتهية الصلاحية، ومحاضر ضبط بحق تجار بيض رفعوا الأسعار.



وأشارت الوزارة إلى أنه تم تنفيذ 13جولة ميدانية للمحلات التجارية، وضبط مطعم لم يلتزم بإجراءات السلامة والوقاية.



وأفادت بأن مديرية الذهب والمعادن، نظمت 8 زيارات على محال بيع الذهب والمجوهرات في محافظة غزة.



ولفتت الوزارة إلى أن طواقم الصناعة، فحصت كميات من منظمات غاز الطهي، الواردة عبر (معبر كرم أبو سالم) التجاري.



رام الله - دنيا الوطن