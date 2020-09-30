شاهد: الشيخ نواف الأحمد يؤدي اليمين الدستورية أميراً للكويت

وقال أمير البلاد الجديد: "أقسم بالله العظيم، أن احترم الدستور وقوانین الدولة، وأذود عن حریات الشعب ومصالحه وأمواله، وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه".









واستناداً إلى المادة (60) من الدستور الكويتي "یؤدي الأمير قبل ممارسة صلاحياته في جلسة خاصة لمجلس الأمة الیمین".

وكان رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، قد قال: إنه التقى بمعية رئيس مجلس الوزراء، أمس، أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، وقال "استمعنا لتوجيهاته، وتقررت دعوة مجلس الأمة، لعقد جلسة خاصة الأربعاء في الحادية عشرة صباحاً، يؤدى خلالها اليمين الدستورية، وفقاً لنص المادة الـ 60 من الدستور".



وأكد في كلمته أمام مجلس الأمة، أن "الثقة الغالیة التي أولانا إیاھا الشعب الكویتي الكریم ھي أمانة في عنقنا، معاھدین الله تعالى على أداء مسؤولیتھا على خیر وجه لخدمة الوطن، مؤكدین تمسكنا بالدستور والمحافظة عليه، وباستمرار السیر على النھج الدیمقراطي للوطن العزیز".