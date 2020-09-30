الصحة بغزة تُوقع اتفاقية لتسلم مستشفى اليمن السعيد بمخيم جباليا

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غزة- دنيا الوطن

وقعت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأربعاء، مع الجمعية الإسلامية بمخيم جباليا، اتفاقاً يقضي بموجبه، تسليم مستشفى اليمن السعيد لوزارة الصحة، وذلك بهدف تعزيز تقديم الخدمات الصحية للمواطنين شمال قطاع غزة.



وثمن وكيل وزارة الصحة، بغزة، يوسف أبو الريش، خلال كلمة له عقب توقيع الاتفاقية، التبرع الذي وصفه أنه يأتي في وضع خاص، تحتاج فيه الوزارة إلى تضافر الجهود في إطار مواجهة جائحة (كورونا) في قطاع غزة.



وقال أبو الريش: "مع اشتداد الحصار الإسرائيلي، وكذلك انهيار منظومات صحية في دول كبيرة، أمام هذا الوباء، فإن إخواننا في الجمعية الإسلامية، بمخيم جباليا، يقدمون هذا المستشفى الذي سيكون له دور مهم في خدمة أهلنا في محافظة شمال القطاع".



بدوره، أشار مدير الجمعية الإسلامية، بمخيم جباليا، عدنان الكحلوت، أن جمعيته وفي إطار العبء الكبير الذي تحمله وزارة الصحة في إطار تثبيط انتشار فيروس (كوفيد- 19)، فإنه يشرفها دعم القطاع الصحي من خلال تسليمها للمستشفى، ليصبح تحت مظلة وزارة الصحة، بما تقدمه من خدمات كبيرة للمواطنين.