حماس تُعلق على تقرير (أوتشا) حول عمليات الهدم بالضفة

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رام الله - دنيا الوطن

قالت حركة (حماس)، على لسان الناطق باسمها حازم قاسم، اليوم الأربعاء، معلقة على هدم قوات الاحتلال لـ 506 مبنانٍ في الضفة الغربية: إن إعلان مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) أن الاحتلال هدم 506 مبنى في الضفة الغربية، يؤكد على استمرار الاحتلال في سياسة التطهير العرقي، الذي يمارسها ضد شعبنا الفلسطيني، ضارباً بعرض الحائط كل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية.



وأكدت الحركة، أن استمرار هذه السياسة الاستيطانية في الضفة الغربية، تكشف مرة أخرى، كذب ادعاءات الأطراف التي وقعت على اتفاق التطبيع مع الاحتلال، فيما يتعلق بوقف مخطط الضم الاستعماري، وأن هذه الادعاءات، كانت لتضليل الرأي العام العربي؛ لتمرير جريمة التطبيع.