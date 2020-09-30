الطاقة بغزة: توقيف عمل المولدات لا يمثل جميع أصحابها والبعض معترض على التعرفة الجديدة

قال مدير دائرة تنظيم الطاقة في سلطة الطاقة، المهندس ياسر حسونة: إن بيان أصحاب المولدات، الذي جاء فيه، توقيف عمل المولدات اعتباراً من يوم غدٍ لا يمثل جميع أصحاب هذه المولدات، وإنما يمثل عدداً محدداً منهم لاعتراضهم على قرار التعرفة، الذي حددته سلطة الطاقة، تحت حجج ومبررات غير دقيقة.



وأضاف حسونة، وفق إذاعة (الأقصى): "تواصلنا بالأمس مع عدد من أصحاب هذه المولدات في كافة محافظات قطاع غزة، ووجدنا أن البيان لا يمثل إلا مجموعة محددة، تمتلك هذه المولدات".



وتابع: "دراسة تحديد سعر التعرفة لكيلوا وات الكهرباء، كانت حكومية في بداية الأمر، وبعد صدور قرار التعرفة الذي جاء بناءً على دراسة مهنية ومختصة، تم تنقيذ قرار سلطة الطاقة بتثبيت سعر كيلوا وات الكهرباء للساعة 2.5 شيكل".



واستكمل: "عندما أعلنا عن قرار التعرفة كان بناءً على دراسات معمقة، استغرقت مدة عامين، وخلالها كان لنا العديد مع الجولات والمقابلات مع جهات مختصة، ولجان مستقلة للوقوف على كافة التفاصيل، وبعد التوافق مع الجميع حول الدراسة، تم إقرار التعرفة".



وقال حسونة: "عدد كبير من أصحاب مولدات الكهرباء، جاؤوا إلينا، وقدموا أوراقهم للحصول على تسهيلات سلطة الطاقة، للعمل بشكل إداري وسليم".

رام الله - دنيا الوطن