الاحتلال يعتقل أمين سر (فتح) إقليم القدس شادي مطور

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أمين سر حركة (فتح) إقليم القدس، شادي مطور.



وأفادت مصادر محلية في القدس، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت المطور من منزله في حي بيت حنينا، شمال القدس المحتلة.



يذكر، أن الاحتلال، اعتقل قبل أسبوعين المطور وزوجته، بحجة أنها تحمل هوية الضفة، ومنعها من دخول القدس، كما يمنعه من دخول البلدة القديمة، والمسجد الأقصى.