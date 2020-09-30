إغلاق مديرية الحكم المحلي في جنين بسبب (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت مديرية وزارة الحكم المحلي في جنين، اليوم الأربعاء، عن إغلاق مقرها أمام المراجعين.



وأوضح مدير صحة جنين، غسان ضراغمة، أنه تم إغلاق مبنى المديرية لمدة يوم واحد، بعد إصابة أحد العاملين فيها بفيروس (كورونا).



وكان محافظ جنين أكرم الرجوب، أعلن اليوم في بيان صحفي عن تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الساعات الـ 24 الماضية، موزعة على النحو التالي: جنين (15)، الطيبة (5)، صانور (4)، ميثلون (3)، رمانة (2)، يعبد (1)، مخيم جنين (1)، جلبون (1).