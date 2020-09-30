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السعودية تُشدد على التعامل الجاد مع تجاوزات إيران النووية

السعودية تُشدد على التعامل الجاد مع تجاوزات إيران النووية
رام الله - دنيا الوطن
أكد مجلس الوزراء السعودي، في جلسته الأربعاء، عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، أن المملكة شددت خلال المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي، موقفاً حازماً تجاه إيران، والتعامل الجاد حيال تجاوزاتها المرتبطة ببرنامجها النووي.

وأعربت المملكة كذلك عن تأييدها للمبادرات الإيجابية الداعية لإيجاد مناطق جغرافية خالية من الأسلحة النووية، والعمل مع المجتمع الدولي على جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من هذه الأسلحة، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية (واس).

وتناول مجلس الوزراء السعودي، ما صدر عن الاجتماع الطارئ لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، الذي دعت إليه المملكة، من مطالبة بإجراءات عاجلة لتفادي كارثة بيئية محتملة، جراء عدم صيانة الناقلة النفطية (صافر) الراسية قبالة ميناء رأس عيسى النفطي في البحر الأحمر منذ خمسة أعوام، ودعوة جميع الدول العربية والإقليمية والدولية إلى ضرورة التعاون واتخاذ الخطوات اللازمة المؤدية لمعالجة الوضع، الذي يشكل تهديداً خطيراً لكل الدول المطلة على البحر الأحمر، خاصة المملكة واليمن، وفقاً لما أعلنه، الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي.

كما أشار المجلس إلى ما عبرت عنه المملكة من قلق واهتمام بتطورات الأوضاع بين أرمينيا وأذربيجان، مجدداً حث الطرفين على وقف إطلاق النار، وحل النزاع بالطرق السلمية، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

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