نابلس: إغلاق الصفوف الابتدائية بمدرسة ياصيد بعد إصابة ثلاثة معلمين بـ (كورونا)

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت مديرية تربية نابلس، اليوم الأربعاء، عن إغلاق الصفوف من الأول حتى الرابع، في مدرسة ياصيد شمال نابلس، عقب إصابة ثلاثة معلمين بفيروس (كورونا) المستجد.



وقال مدير تربية نابلس، أحمد صوالحة: إن التربية، قررت إغلاق الصفوف من أول حتى رابع في مدرسة ياصيد، ليوم واحد، عقب إصابة ثلاثة معلمين بفيروس (كورونا).



وأضاف، أن التربية بانتظار ظهور نتائج فحوصات المعملين المخالطين في المدرسة.