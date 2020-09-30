هذه الدول الأوروبية تدعو لاستئناف مفاوضات السلام بين فلسطين وإسرائيل

دعت 6 دول أوروبية، الثلاثاء، لاستئناف مفاوضات سلام "هادفة وذات مصداقية" بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.





جاء ذلك، في بيان مشترك وزعه على الصحفيين بنيويورك ممثلو 6 بعثات أوروبية لدى الأمم المتحدة، وهي: "فرنسا وبريطانيا وألمانيا وبلجيكا والنرويج وإستونيا" وفق (الأناضول).





وقال البيان أن "السلام والأمن والاستقرار المستدام في الشرق الأوسط، لا يمكن تحقيقه دون حل عادل ودائم وشامل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني".





وأوضح أن الدول الست "ستظل حازمة في دعم حل الدولتين المتفاوض عليه".





ودعا البيان المشترك إلى "استئناف مفاوضات (اللسلام) هادفة وذات مصداقية (بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي)".





وشدد على أن "حل الدولتين مع القدس عاصمة مستقبلية للدولتين، هو السبيل الوحيد لضمان السلام والاستقرار المستدامين في المنطقة".





والجمعة، طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، من أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الدعوة إلى مؤتمر دولي للسلام مطلع 2021 "بهدف الانخراط في عملية سلام حقيقية على أساس القانون الدولي والشرعية الدولية".





والمفاوضات متوقفة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي منذ نيسان/ أبريل 2014؛ لرفض إسرائيل الإفراج عن معتقلين قدامى، ووقف الاستيطان، والقبول بحدود ما قبل حرب حزيران/ يونيو 1967 أساساً لحل الدولتين (إسرائيلية وفلسطينية).

رام الله - دنيا الوطن