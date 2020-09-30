ثلاث وفيات و(68) إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالقدس خلال يومين

أعلن عضو وحدة مكافحة (كورونا) بالقدس المحتلة علي الجبريني عن تسجيل 3 حالات وفاة في المدينة خلال يومين، ليرتفع عدد المتوفين إلى 65 منذ بداية الجائحة.





وأوضح الجبريني في بيان له، أن انخفاضًا حادًا طرأ على عدد الإصابات التي بلغت 68 في يومين، عازيًا سبب ذلك لعدد الفحوصات المنخفض، الذي تم إجراؤه يومي الاثنين والثلاثاء.





وأشار إلى أن محطات الفحص في الشيخ جراح وجبل المكبر ستعمل يومي 2 و3/ 10، متمنيًا على المواطنين المبادرة لإجراء هذه الفحوصات، قبل حلول فصل الشتاء وأمراضه التنفسية كنزلات البرد والإنفلونزا والرشح.





وذكر أن عدد حالات الشفاء، بلغ خلال يومين نحو 300 حالة، لينخفض بذلك عدد الحالات النشطة إلى 1100 حالة فقط.





وأضاف، أن هناك حالات خطيرة لا زالت تعالج في المستشفيات، مطالبًا المواطنين المقدسيين باتباع الإجراءات الصحية بارتداء الكمامة، ومواصلة التعقيم والحرص على التباعد الاجتماعي.

رام الله - دنيا الوطن