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تونس..البرلمان يدعو إلى "هدنة سياسية" أمام تصاعد خطاب "الكراهية"

تونس..البرلمان يدعو إلى "هدنة سياسية" أمام تصاعد خطاب "الكراهية"
رام الله - دنيا الوطن
دعا البرلمان التونسي ، الثلاثاء ، إلى هدنة سياسية عبر "تجنب كل خطاب يدعو إلى الكراهية ويقسّم التونسيين ويهدف الى إشاعة مناخ يحرض على المؤسسات والأحزاب والنواب".

وندد البرلمان بـ"الاعتداء بالعنف الشديد" على النائب عن "ائتلاف الكرامة" ( ثوري 19 نائبا / 217) بدائرة بنزرت، أحمد موحى، حيث تعرض الإثنين للضرب بسيف في رأسه من مجهولين وفق (الأناضول).

جاء ذلك خلال اجتماع مكتب مجلس نواب الشعب الثلاثاء، وفق بيان للمجلس اطلع عليه مراسل الأناضول، حمّل فيه المسؤولية السياسية عن العنف "لكل من يمارس خطاب الكراهية والتحريض."

وبحث مكتب مجلس نواب الشعب حادثة الاعتداء بالعنف الشديد على النائب أحمد موحى عن دائرة بنزرت فجر الإثنين، واستعرض ملابسات الاعتداء والأضرار الجسيمة المترتبة عنه، وفق البيان.

وأشار البيان إلى التدابير التي اتخذتها رئاسة المجلس وإدارته للاهتمام بالنائب المعني منذ حصول الاعتداء، في إشارة إلى نقل النائب من بنزرت(60 كلم شمال العاصمة) إلى المستشفى العسكري لإجراء عملية جراحية على رأسه الذي تضرر بضربة سيف من قبل مجهولين.

واعتبر البرلمان أن "الاعتداء الذي تعرض له النايب يرتقي إلى محاولة الاغتيال السياسي ويمثل اعتداءً على الدولة ورموزها واستهدافا للمسار الديمقراطي."

ودعا المجلس "الجهات القضائية والأمنية إلى كشف الحقيقة والقبض على الجناة ومن يحرضهم."

كما دعا إلى "مضاعفة الجهود لمواجهة تفشي الجريمة وتصاعد منسوب العنف مع ضرورة تعزيز الحماية الأمنية للنواب."

وحثّ مكتب المجلس "لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية" بالبرلمان على استكمال النظر في مقترح القانون المتعلق بتجريم خطاب التحريض على الكراهية والتباغض.

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