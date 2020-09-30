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دولي

فريدمان: العلاقة بين لبنان وإسرائيل تتحسن وأجلنا خطة الضم لعام

فريدمان: العلاقة بين لبنان وإسرائيل تتحسن وأجلنا خطة الضم لعام
ديفيد فريدمان
رام الله - دنيا الوطن
قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، إن إسرائيل تعهدت بتأجيل تطبيق السيادة، لكنها لم تتعهد بعدم اتخاذ الخطوة في المستقبل.

وأضاف فريدمان: "قلنا في البيان إننا سنرفض السيادة، هذا لا يعني أنها ألغيت، لكن تم تعليقها لمدة عام، وربما لفترة أطول، لكنها لم تلغ"، وفق إذاعة الجيش الإسرائيلي.

وأشار إلى أنه تقرر حالياً مع الحكومة الإسرائيلية، استخدام كافة الوسائل لتوسيع الصورة الدبلوماسية لإسرائيل في المنطقة، وهذا يعني التطبيع مع دول الخليج، وجهود نقل السفارات إلى القدس، وفق قوله.

وسئل فريدمان أيضاً عن تحديد الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، واحتمال أن يؤدي ذلك إلى التطبيع مع جار إسرائيل أيضاً، فقال: "العلاقة بين إسرائيل والحكومة اللبنانية تتحسن، ويمكننا أن نكون متفائلين بشأنها، ولكن طالما أن حزب الله يحكم هناك، فهناك حد واضح لما يمكن فعله".

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