شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل عدة مواطنين في الضفة والقدس

الاحتلال يعتقل عدة مواطنين في الضفة والقدس
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء والليلة الماضية، حملة اعتقالات في الضفة الغربية والقدس المحتلة، طالت عدداً من المواطنين، بينهم شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة في الخليل.

واعتقلت قوات الاحتلال في الخليل، الشاب أوس موسى عادل اصليبي (20 عاماً)، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، من بلدة بيت أمر شمال الخليل.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب شادي حسن البطران (30 عاماً)، بعد دهم منزله في بلدة إذنا غرب الخليل، وتفتيشه والتخريب في محتوياته.

وداهمت قوات الاحتلال منطقة الحاووز بالخليل، وفتشت عدة منازل عرف من أصحابها: معاوية دوفش، وعارف دوفش، جميل مجاهد، وإياد إسماعيل مجاهد، وأسامة النتشة، وحمدي اسكافي.

وداهمت دوريات الاحتلال منطقة الجلدة في مدينة الخليل، دون أن يبلغ عن اعتقالات. 

وفي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، واعتقلت الشابين علي موسى العجوري (21 عاماً)، وسيف ماجد العجوري (18 عاماً)، بعد أن داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما.

وفي رام الله اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين ياسين وأحمد العرايشة من منزليهما في مخيم الجلزون شمال شرق رام الله.

وفي القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم شعفاط، واعتقلت ثلاثة شبان من المخيم، كما شنت حملة دهم وتفتيش في قرية العيسوية، واعتقلت الشاب يونس سفيان عبيد، واندلعت مواجهات بين الشبان، وقوات الاحتلال في البلدة.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال، اعتدت على الشاب يوسف عبيد في بلدة العيساوية.

وتواصل قوات الاحتلال اعتقالاتها اليومية للمواطنين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، تداهم خلالها منازلهم وتخرب محتوياتها، وترهب سكانها.

ووفق تقرير دوري، يصدره المكتب الإعلامي لحركة (حماس) في الضفة الغربية، ارتكبت قوات الاحتلال (1655) انتهاكاً، شملت اعتقال (393) مواطناً، بما يشكل ضعف عدد المعتقلين في شهر حزيران/ يونيو الذي سبقه.

ورصد التقرير ارتفاع عدد الحواجز الثابتة والمؤقتة في مناطق مختلفة من الضفة والقدس عن الشهر الماضي؛ لتبلغ (479) حاجزاً.

ونفذت قوات الاحتلال (280) اقتحاماً لمناطق مختلفة في الضفة والقدس، فيما بلغ عدد الحواجز الثابتة والمؤقتة في مناطق مختلفة من الضفة والقدس (341) حاجزاً، كما بلغ عدد مداهمات منازل المواطنين (117) مداهمة، شهدت أعمال تفتيش وتخريب في محتوياتها، وتفجير أبواب عدد من المنازل.

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