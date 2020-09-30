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اليوم.. الشيخ نواف الأحمد يؤدي اليمين الدستورية أميراً للكويت

اليوم.. الشيخ نواف الأحمد يؤدي اليمين الدستورية أميراً للكويت
رام الله - دنيا الوطن
يؤدي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية أميراً لدولة الكويت، خلفاً للأمير الراحل، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي توفي الثلاثاء، في إحدى المستشفيات بالولايات المتحدة، خلال خضوعه للعلاج.

وقال رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، إن الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، سيؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة خلال جلسة خاصة اليوم الأربعاء وفق (سكاي نيوز).

وأوضح الغانم في تصريح صحفي، نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أنه "التقى الشيخ نواف، بمعية رئيس الوزراء، صباح الخالد الحمد الصباح، حيث تقرر أن يؤدي سموه اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة الأربعاء".

وتابع: "استمعنا خلال اللقاء، لتوجیھات سمو الأمیر السامیة، وتقرر دعوة مجلس الأمة، لعقد جلسة خاصة في تمام الساعة الحادیة عشرة صباحاً، یؤدي خلالھا سموه الیمین الدستوریة، وفقاً لنص المادة (60 من الدستور)".

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في الكويت، أنس الصالح، عقب اجتماع لمجلس الوزراء: "عملاً بأعمال الدستور بشأن أحكام توارث الإمارة، فإن مجلس الوزراء، ينادى بالشيخ نواف الأحمد أميراً لدولة الكويت، وتعلن دولة الكويت الحداد الرسمي لمدة أربعين يوماً"، وفق (رويترز).

من الشيخ الأمير الجديد؟
ولد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في مدينة الكويت عام 1937، وهو النجل السادس لحاكم الكويت العاشر، الشيخ أحمد الجابر المبارك الصباح.

وتقلد مناصب رسمية ووزارية رفيعة المستوى، منها وزير الداخلية والدفاع، وفي كانون الثاني/ يناير 2006، صدر أمر أميري بتزكية الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ولياً للعهد.

وكان الديوان الأميري في الكويت قد أعلن، الثلاثاء، وفاة أمير البلاد صباح الأحمد الجابر الصباح عن (91 عاماً)، بعد حياة حافلة خط فيها إنجازات كبيرة في الدبلوماسية والعمل الإنساني.

وحكم الشيخ صباح الكويت منذ عام 2006، وقاد سياستها الخارجية منذ أكثر من 50 عاماً.

وتدفقت التعازي بوفاة أمير الكويت من جميع أنحاء العالم العربي والعالم، وأعلنت عدة دول في الخليج العربي والمنطقة على نطاق أوسع فترات حداد.

وذكر التلفزيون الرسمي، نقلاً عن الديوان الأميري، أن جثمان أمير الكويت الراحل، سيصل إلى الكويت اليوم، قادماً من الولايات المتحدة، حيث كان يتلقى العلاج في مستشفى منذ تموز/ يوليو بعد خضوعه لجراحة في الكويت في ذلك الشهر.

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