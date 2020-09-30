سلطنة عُمان تُوضح حقيقة موقفها من التطبيع مع إسرائيل





الجدير ذكره، أن وسائل إعلام إسرائيلية، أكدت أن سلطنة عمان والسودان، تستعدان لتوقيع اتفاق تطبيع مع إسرائيل على غرار اتفاق التطبيع الإماراتي البحريني.

رام الله - دنيا الوطنأكد وزير خارجية سلطنة عمان، بدر بن حمد البوسعيدي، مساندة السلطنة، للمطالب المشروعة والعادلة للشعب الفلسطيني.وقال البوسعيدي في كلمة السلطنة أمام الدورة الـ 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة "السلطنة تساند المطالب المشروعة والعادلة للشعب الفلسطيني، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على أساس القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية، التي تقوم على مبدأ الأرض مقابل السلام وحل الدولتين"، وفق وكالة (وفا).