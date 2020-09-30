الصحة بغزة: تسجيل (37) إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية
غزة - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن تسجيل (37) إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقالت الصحة في تقريرها اليومي: إن عدد العينات، التي جرى فحصها بلغ (1457) عينة.
وأعلنت الصحة عن تعافي (125) حالة جديدة من مصابي فيروس (كورونا)، فيما بلغ إجمالي تراكمي للمصابين منذ آذار/ مارس الماضي (2948) إصابة.
وأوضحت الصحة، أن عدد الحالات النشطة حالياً (1332) حالة، بينما بلغ عدد المتعافين (1595) حالة، فيما استقرت الوفيات عند (21) حالة.
التعليقات